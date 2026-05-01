Rekord-Halbzeit: Knicks blamierten Hawks

Boston vergab beim 93:106 in Philadelphia bereits die zweite Gelegenheit, die Serie in der Eastern Conference zu beenden, und muss nun im heimischen TD Garden den Sack zumachen. Noch heißer ging es beim historischen Auftritt der Knicks zu, die in Atlanta mit bis zu 61 Punkten führten. Die Knicks hatten in der Serie nach zwei Niederlagen mit jeweils nur einem Punkt Unterschied bereits 1:2 hinten gelegen, feierten dann aber drei überlegene Siege.