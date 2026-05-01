Die Motorrad-Weltmeister kommen nach Fohnsdorf

Die Supermoto-ÖM legt am Wochenende in Fohnsdorf mit der neuen Saison los. Die neu errichtete Strecke ist erstmals im Kalender. Der Veranstalter erwartet bei der Premiere rund 150 Starter.
Österreichs Motorsportler des Jahres schlagen am Wochenende ihre Zelte in Fohnsdorf auf. Die Supermoto-Teamweltmeister Andreas Buschberger, Bernhard Hitzenberger und Manuel Stehrer geben beim Auftakt der Staatsmeisterschaft Gas.
Neue Herausforderung
Am 2. und 3. Mai (jeweils ab 8 Uhr) gilt es erstmals den neu errichteten Kurs im Fahraktivzentrum zu meistern: Auf der 1,5 Kilometer langen Strecke mit drei Sprüngen und zwei doppelten Offroad-Steilkurven geht es mit bis zu 150 km/h und um die 50 Grad Schräglage im direkten Duell um jeden Zentimeter.
Nicht mit dabei ist leider Einzel-Weltmeister Lukas Höllbacher, der nach anhaltenden Schulter- und Rückenproblemen die komplette Saison 2026 sausen lassen muss. Die Veranstalter erwarten trotzdem rund 150 Teilnehmer aus mehreren Nationen in den neun Klassen. Mitmischen wird dabei auch Jakob Rosenthaler, der in den letzten beiden Jahren sieben Einsätze in der Moto3-Klasse der Motorrad-WM bestritten hat. Der jüngste Teilnehmer ist übrigens erst sechs Jahre alt.
Auch Kinder dürfen ran
Auch abseits der Piste zeigt sich die Veranstaltung familienfreundlich: Auf die jungen Zuschauer wartet etwa ein Kinderparcours mit elektrischen Laufrädern zum Ausprobieren. Für die Großen gibt es eine Sportwagen- und Motorradausstellung und abends eine After-Race-Party mit DJ. Tageskarten gibt es bereits um zehn Euro, Kinder unter 15 Jahre kommen in Begleitung eines Erwachsenen gratis aufs Gelände.
Die Supermoto-Staatsmeisterschaft umfasst heuer sechs Rennwochenenden und schlägt bereits am 20./21. Juni in Greinbach noch einmal die Zelte in der Steiermark auf.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.