Die Motorrad-Weltmeister kommen nach Fohnsdorf

Nicht mit dabei ist leider Einzel-Weltmeister Lukas Höllbacher, der nach anhaltenden Schulter- und Rückenproblemen die komplette Saison 2026 sausen lassen muss. Die Veranstalter erwarten trotzdem rund 150 Teilnehmer aus mehreren Nationen in den neun Klassen. Mitmischen wird dabei auch Jakob Rosenthaler, der in den letzten beiden Jahren sieben Einsätze in der Moto3-Klasse der Motorrad-WM bestritten hat. Der jüngste Teilnehmer ist übrigens erst sechs Jahre alt.