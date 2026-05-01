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Besuch bei Dolphins

Schwergewichte haben mit Antonelli ihren Spaß

Formel 1
01.05.2026 09:21
Kimi Antonelli genoss dank der Miami-Dolphins-Spieler einen besonderen Ausblick.
Kimi Antonelli genoss dank der Miami-Dolphins-Spieler einen besonderen Ausblick.(Bild: AP)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Fürs Pressefoto schupfen sie ihn regelrecht durch die Luft und auf ihre Schultern – ja, es war ein Aufeinandertreffen der unterschiedlichen Gewichtsklassen, als Formel-1-Shootingstar Kimi Antonelli bei den Footballern der Miami Dolphins vorbeischaute.

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Hau ruck! Und schon saß Fliegengewicht Antonelli auf den gefühlt doppelt so breiten Schultern der der Dolphins-Stars. Der 19-jährige Mercedes-Pilot nützte den Miami-Trip zum Grand Prix für einen Branchen-übergreifenden Abstecher zum Football. Dort wurde er von den Spielern im Stadion freundlich empfangen. Das Aufeinandertreffen warf haufenweise kesse Fotos und unterhaltsame Social-Media-Schnipsel ab.

+1
Fotos

Selbst mit einem Mini-Kart cruiste Antonelli eine flockige Runde – sehr zur Freude der anwesenden Fotografen.

(Bild: AP/Rebecca Blackwell)
(Bild: AP/Rebecca Blackwell)

Kein Druck
Ja, Antonelli verströmt weiterhin die Leichtigkeit, mit der er aktuell den Formel-1-Zirkus aufmischt. „Ich verspüre keinen Druck“, sagte er vor dem Rennwochenende in Miami, das heute mit dem ersten Training um 18 Uhr startet.

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Mit seinem Sieg zuletzt in Japan hatte Antonelli die Führung von seinem britischen Mercedes-Teamkollegen George Russell erobert. Bis dahin war Lewis Hamilton, dessen Cockpit Antonelli bei den Silberpfeilen bekommen hatte, der jüngste WM-Spitzenreiter gewesen. 2007 hatte der mittlerweile 41 Jahre alte Ferrari-Pilot den Rekord im Alter von 22 Jahren und 126 Tagen aufgestellt.

„Das lese ich nicht gerne“
Es sind große Namen, mit denen Antonelli bereits verglichen wird. Das gefällt seinem größten Förderer nicht wirklich. „Natürlich will in Italien jeder über die Weltmeisterschaften sprechen, und es kommen Vergleiche mit Senna auf, was ich nicht gerne lese“, betonte der Wiener Toto Wolff. Der Mercedes-Teamchef schenkte Antonelli damals das Vertrauen und gab ihm das Cockpit von Hamilton. Eine Bürde, die allein schon schwer genug wog. Dass Antonelli aber auch noch Sehnsüchte seiner Heimat mit sich trägt, macht es für ihn nicht leichter.

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