USA: Feindseligkeiten mit dem Iran beendet

Greift Israel weiter an?

Das Nachrichtenportal Axios berichtete, dass US-Präsident Donald Trump am Donnerstag über neue Pläne für Angriffe gegen den Iran unterrichtet worden sei. Der Plan soll Infrastrukturziele und einen möglichen Einsatz von Bodentruppen umfassen. Auch Israels Verteidigungsminister Israel Katz kündigte an, womöglich bald wieder militärisch gegen das Land vorgehen zu wollen. Die Islamische Republik dürfe „nicht erneut eine Gefahr für Israel“ werden. Man stimme sich mit Trump ab, um die Kriegsziele zu erreichen.