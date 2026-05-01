„Ein Finale zu erreichen, ist etwas Besonderes“

Jürgen Kauz hat sowohl für den LASK als auch für die Altacher gekickt. Bevor sich seine beiden Ex-Vereine am 1. Mai in Klagenfurt gegenüberstehen und um den Pokal spielen, stattete der 51-Jährige Altach-Geschäftsführer Christoph Längle einen Besuch ab und plauderte mit ihm über das Finale – und einiges mehr.