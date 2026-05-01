„Ein Finale zu erreichen, ist etwas Besonderes“

Jürgen Kauz hat sowohl für den LASK als auch für die Altacher gekickt. Bevor sich seine beiden Ex-Vereine am 1. Mai in Klagenfurt gegenüberstehen und um den Pokal spielen, stattete der 51-Jährige Altach-Geschäftsführer Christoph Längle einen Besuch ab und plauderte mit ihm über das Finale – und einiges mehr.
„Es ist großartig, dass uns dieser Erfolg gelungen ist. Damit setzt der Verein ein klares sportliches Zeichen. Ein Finale zu erreichen, ist etwas ganz Besonderes – für den Klub ebenso wie für uns alle persönlich“, erklärt Längle.
Auch auf individueller Ebene gehe damit ein Lebenstraum in Erfüllung: „Ein Finale wünscht man sich immer – und natürlich möchte man es auch gewinnen.“
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