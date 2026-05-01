Kilgers Kartenhaus stürzt nach und nach zusammen

Persönliche Haftung möglich

Die erste Prüfungstagsatzung im Konkursfall der Muttergesellschaft fand vergangene Woche statt. Laut AKV wurden rund 83 Millionen Euro an Forderungen angemeldet, 51 Millionen Euro wurden bereits anerkannt. „Man kann schon davon ausgehen, dass am Ende zwischen 50 und 100 Millionen Euro zusammenkommen. Nicht zu erwarten ist jedoch, dass alle Gläubiger auch bezahlt werden können“, gibt Graf zu bedenken. Das vorhandene Vermögen setze sich aus Eigentum und Liegenschaften zusammen. Aktuell sind drei Sachverständige mit der Erstellung von Gutachten, die den Wert dieser bestimmen, beschäftigt.