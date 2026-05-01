Ahoi am Ossiacher See: Schifffahrt startet

Berg und See sind noch näher zusammengerückt: Die Bergbahnen Gerlitzen haben die Schifffahrt am Ossiacher See übernommen. Mit 1. Mai startet die Schifffahrtsaison.
Berg und See sind zusammengerückt: Nach knapp 70 Jahren hat die Familie Nageler das Steuerrad der Ossiacher See Schifffahrt an die Gerlitzen Bergbahnen übergeben. „Die Familie Nageler hat die Schifffahrt viele Jahre mit großem Einsatz geführt und die Übernahme können wir die Synergien nutzen“, schildert Manuel Kapeller-Hopfgartner, Prokurist der Gerlitzen Bergbahnen.
Denn die Ossiacher See Schifffahrt verbindet gleich 14 Ausflugsziele der Region miteinander – vom vielfältigen Angebot der Burg Landskron mit Affenberg und Adlerarena, der Gerlitzen Kanzelbahn bis hin zum Klettererlebnis im Familywald oder dem Domenig Steinhaus reicht das Angebot. Heuer ist man auch wieder Partner der Kärnten Card.
Übernommen wurde auch das Team der Schifffahrt. In den vergangenen Wochen wurden die letzten Arbeiten für den Saisonstart erledigt. „Die Schiffe werden hergerichtet, erhalten neuen Anstrich und die Mannschaft hat eine Notfallübung durchgeführt“, berichtet Betriebsleiter Daniel Ronacher.
Derzeit befinden sich auch zwei Kapitäne in Ausbildung bei der Schifffahrt. Samuel und Manuel haben die Lehre um Matrosen in der Binnenschifffahrt absolviert und werden nun auf ihr Kapitänspatent vorbereitet. „Wir sind der einzige Ausbilder für Kapitäne der Binnenschifffahrt in Österreich. Wir haben eine Kooperation mit der VIA Schifffahrt auf der Donau. Alle unsere Kapitäne haben ihre Ausbildung bei der Ossiacher See Schifffahrt gemacht“, so Kapeller.
MS Ossiach, Flaggschiff der Schifffahrt, 1989 erbaut und fasst 280 Passagiere. Das Schiff ist 32 Meter lang und sieben Meter breit und bringt 100 Tonnen auf die Waage.
MS Gerlitzen, Baujahr 1984 und fasst 240 Passagiere. Sie ist 6,2 Meter breit und 28 Meter lang. Das Besondere ist ihr Panoramadach, das auch bei Schlechtwetter Fahrten erlaubt.
Die Ausbildung zum Matrosen in der Binnenschifffahrt hat Samuel zufällig begonnen: „Ein Freund hat gefragt, ob ich mit ihm die Berufsschule in Wien mache. Habe dann in letzter Minute noch meine Bewerbung geschrieben und wurde angenommen.“ An seiner Arbeit schätzt er die Abwechslung.
Für den bevorstehenden autofreien Tag am Ossiacher See am Sonntag, 3. Mai, wird es einen Sonderfahrplan geben. Für den autofreien Tag am Ossiacher See am Sonntag, 3. Mai, wird es einen Sonderfahrplan geben. Die Schiffe legen um 11.10 Uhr in Bodensdorf, 11.20 Uhr in Ossiach, 11.40 Uhr in Steindorf ab.
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