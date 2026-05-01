Ahoi am Ossiacher See: Schifffahrt startet

Derzeit befinden sich auch zwei Kapitäne in Ausbildung bei der Schifffahrt. Samuel und Manuel haben die Lehre um Matrosen in der Binnenschifffahrt absolviert und werden nun auf ihr Kapitänspatent vorbereitet. „Wir sind der einzige Ausbilder für Kapitäne der Binnenschifffahrt in Österreich. Wir haben eine Kooperation mit der VIA Schifffahrt auf der Donau. Alle unsere Kapitäne haben ihre Ausbildung bei der Ossiacher See Schifffahrt gemacht“, so Kapeller.