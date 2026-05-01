Der Mann, der höher flog als alle anderen!

Anders als beim Fallschirmspringen, wo man den Schirm im Flug öffnet, ist ein Gleitschirm beim Sprung aus einem Heißluftballon bereits vorbereitet und hängt nach unten. Erst durch den Sprung wird der Schirm in Bewegung gebracht und die Luftkammern füllen sich. Deshalb kann man mit einem Gleitschirm auch nicht aus einem Flugzeug springen. (Bild: Fabio Keck)