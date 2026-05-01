Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Mad Mike“ Küng:

Der Mann, der höher flog als alle anderen!

Bergkrone
01.05.2026 06:58
Porträt von Hannes Wallner
Von Hannes Wallner
0 Kommentare

Den Namen „Mad Mike“ hat sich der Vorarlberger Mike Küng nicht selbst gegeben. „So einen Namen bekommt man verpasst“, sagt Mike, den die „Bergkrone“ am Tiroler Achensee traf – dort, wo der heute 58-Jährige regelmäßig neue Schirme testet und an seinen eigenen Projekten arbeitet. Gemeinsam ging es hinauf ins wunderbare Rofangebirge.

Und tatsächlich: Wer Mikes Lebenslauf liest, versteht schnell, warum sein Name längst zur Legende in der Gleitschirm-Szene wurde. Sein wohl spektakulärstes Projekt führte Mike dorthin, wo eigentlich Verkehrsflugzeuge unterwegs sind: auf über 10.000 Meter Höhe! Mit einem Heißluftballon ging es in eine Region, in der minus 60 Grad herrschen – dann sprang Mike mit dem Gleitschirm ab. Weltrekord: 10.100 Meter, bis heute unerreicht.

Was nach Triumph klingt, war ein Tanz am Abgrund. Der Sauerstoff reichte nicht. Mike sprang ohne ausreichende Versorgung. „Ich war schnell weg“, sagt er heute nüchtern. Der Vorarlberger verlor sofort das Bewusstsein. Erst in rund 8000 Meter Höhe kam er wieder zu sich. Ein Moment, der zeigt, wie schmal der Grat zwischen Pioniergeist und Lebensgefahr ist.

Der Vorarlberger bei einem seiner Sprünge aus dem Heißluftballon.
Der Vorarlberger bei einem seiner Sprünge aus dem Heißluftballon.(Bild: Mike Küng)
Mike in Rekordhöhen mit seinem Gleitschirm.
Mike in Rekordhöhen mit seinem Gleitschirm.(Bild: Mike Küng)
Anders als beim Fallschirmspringen, wo man den Schirm im Flug öffnet, ist ein Gleitschirm beim ...
Anders als beim Fallschirmspringen, wo man den Schirm im Flug öffnet, ist ein Gleitschirm beim Sprung aus einem Heißluftballon bereits vorbereitet und hängt nach unten. Erst durch den Sprung wird der Schirm in Bewegung gebracht und die Luftkammern füllen sich. Deshalb kann man mit einem Gleitschirm auch nicht aus einem Flugzeug springen.(Bild: Fabio Keck)

Sprünge, die eigentlich nicht möglich sind
Mike hat den Gleitschirm aber nicht nur geflogen. Während andere starten und landen, springt er auch. Von der Europabrücke. Aus Ballonen. Aus Helikoptern. Mit selbst entwickelten Systemen, die heute Standardwissen sind. Es kam zu Hunderten Tests, unzähligen Versuchen – und einer Serie von Aktionen, die weltweit für Aufsehen sorgten.

Ein weiteres Kapitel seiner Karriere: die Überquerung des Ärmelkanals – mit dem Gleitschirm, ohne Motor. Bis heute ist Mike der Einzige, dem das gelungen ist. Der Start erfolgte aus dem Hubschrauber. Mike: „Orientierungshilfen wie GPS oder Actioncams gibt es damals noch nicht.“ So spektakulär seine Aktionen auch sind – Mike ist einer, der den Mythos des Einzelkämpfers relativiert. „Das war immer Teamarbeit. Wer behauptet, er hätte solche Aktionen allein gemacht, sagt nicht die Wahrheit.“

Der Vorarlberger ist aber nicht nur Abenteurer, sondern auch Entwickler. Er war an der Evolution des Gleitschirmsports maßgeblich beteiligt – von den frühen Akrobatik-Phasen über Eventshows bis hin zur Schirmentwicklung und Zulassung. Heute beschäftigt ihn vor allem ein neues Thema: Parakites – eine Mischung aus Gleitschirm und Kite, optimiert für starken Wind und Küstenfliegen. „Man darf sich neuen Entwicklungen nicht verschließen“, so Mike, der unter seiner Marke „MK“ diese Flügel direkt vertreibt.

Dänemark statt Alpen: Die zweite Heimat
So sehr der Vorarlberger in den Alpen verwurzelt ist – seine zweite Heimat liegt an der Küste. In Dänemark findet Mike Bedingungen, die man in Mitteleuropa selten hat: konstanten Wind, endlose Dünen, maximale Freiheit. „Dort gibt es nur das Fliegen.“ Und dieses Wissen gibt er in seinen Spezial-Kursen weiter.

Mike Küng ist in der Gleitschirm-Szene eine lebende Legende.
Mike Küng ist in der Gleitschirm-Szene eine lebende Legende.(Bild: Hannes Wallner)
Mit der „Bergkrone“ stieg Mike zu Fuß ins Rofangebirge auf.
Mit der „Bergkrone“ stieg Mike zu Fuß ins Rofangebirge auf.(Bild: Hannes Wallner)
Der Tandemschirm wird für den Start vorbereitet.
Der Tandemschirm wird für den Start vorbereitet.(Bild: Hannes Wallner)
Da war die Welt noch normal. Die Erde unter und der Himmel über mehr. Doch kurz darauf änderte ...
Da war die Welt noch normal. Die Erde unter und der Himmel über mehr. Doch kurz darauf änderte sich dieses Bild dramatisch und spektakulär zu gleich.(Bild: Hannes Wallner)
Im Tiroler Maurach, einem der Hotspots der weltweiten Gleitschirm-Entwicklung arbeitet Mike an ...
Im Tiroler Maurach, einem der Hotspots der weltweiten Gleitschirm-Entwicklung arbeitet Mike an seinen eigenen Parakites, die er unter seiner Marke „MK“ vertreibt.(Bild: Hannes Wallner)

Zurück im Rofan. Den Startplatz hoch über dem Achensee haben wir mittlerweile erreicht. Tandemstart. Ein paar Schritte – dann hebt der Schirm ab. Was folgt, ist jedoch kein gemütlicher Gleitflug mit Ausblick auf das Karwendel-Gebirge. Es ist ein kontrollierter Ausnahmezustand. Steilspiralen drücken den Körper in den Sitz. Wingover reißen den Horizont auseinander. Die Geschwindigkeit zieht an, die Orientierung kippt. Kurz verliere ich jedes Gefühl für oben und unten. „So cool!“, ruft Mike – und setzt schon den nächsten Impuls.

Und es sind genau diese Momente, die zeigen, warum der 58-Jährige bis heute eine Ausnahmeerscheinung ist. Nicht weil er spektakulär fliegt. Sondern weil er die Grenzen der Fliegerei mühelos verschiebt.

Das ist echtes Können. So hat sich Fliegen für mich noch nie angefühlt.

Danke, „Mad Mike“!

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Bergkrone
01.05.2026 06:58
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tourentipps

Herrlich fällt der Blick vom Adlerhorst hinunter nach Nassereith aus.
Nix wie los
Aussichtsreiche Felsnase
oberhalb von Nassereith
Krone Plus Logo
Der Gleinserhof liegt malerisch in den Wiesen über dem vorderen Stubaital.
Nix wie los
Durch ein Blumenmeer
hinauf zum Gleinserhof
Krone Plus Logo
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Wirtschaft
Benko-Stiftung: Millionenfund in Schließfächern
189.980 mal gelesen
Krone Plus Logo
Glänzende Absicherung? René Benko gründete die Ingbe-Stiftung im Jahr 2014, ein Jahr nach einer ...
Österreich
Erster Wettertrend: So kalt werden die Eisheiligen
171.279 mal gelesen
Der Nachtfrost kann den Blüten schaden. 
Niederösterreich
Horror-Unfall: Mädchen (12) nach Crash mit Pkw tot
108.869 mal gelesen
Die Unfallstelle im Kreuzungsbereich
Innenpolitik
Steuerinnen haben in Österreich nichts zu lachen
1546 mal kommentiert
Verhedderte sich beim Gendern: Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger
Niederösterreich
FPÖ-Politiker nach Beziehungsstreit unter Druck
1103 mal kommentiert
Skurriler Polizeieinsatz: FP-Nationalrat Harald Thau wurde bei einer Prügelei mit seiner ...
Innenpolitik
Spritpreisbremse wird jetzt deutlich abgespeckt
861 mal kommentiert
Die Spritpreisbremse sorgte für harte Debatten.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf