So endete der erste Tag mit einem Führerschein

Am 30. April bekam ein 17-Jähriger aus dem Innviertel seinen Führerschein. In der Nacht zum Tag der Arbeit prallte er im Vollrausch gegen 3.15 Uhr früh in Heiligenberg in OÖ mit seinem Pkw gegen ein abgestelltes Auto und überschlug sich.
Ein 17-Jähriger aus Waldkirchen am Wesen war mit seinem Audi A4 am 1. Mai gegen 3.15 Uhr früh im Bereich Irrenedt, Gemeinde Heiligenberg, unterwegs. Dabei kam der junge Lenker mit seinem Wagen in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab, prallte gegen ein parkendes Fahrzeug und überschlug sich.
Der Jugendliche wurde eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er wurde unbestimmten Grades verletzt und nach der notärztlichen Erstversorgung in das Klinikum Wels eingeliefert. Ein durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 1,34 Promille.
Detail am Rande: Der 17-Jährige hatte erst am 30. April seinen Führerschein bekommen ...
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