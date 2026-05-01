So endete der erste Tag mit einem Führerschein

Ein 17-Jähriger aus Waldkirchen am Wesen war mit seinem Audi A4 am 1. Mai gegen 3.15 Uhr früh im Bereich Irrenedt, Gemeinde Heiligenberg, unterwegs. Dabei kam der junge Lenker mit seinem Wagen in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab, prallte gegen ein parkendes Fahrzeug und überschlug sich.