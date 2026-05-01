Ducks und Wild in zweiter Play-off-Runde

Anaheim setzte sich erstmals seit neun Jahren wieder in einer Play-off-Serie durch und trifft nun im Halbfinale der Western Conference entweder auf die Vegas Golden Knights oder Utah Mammoth. Das Team aus der Glücksspielerstadt führt derzeit 3:2. Für die favorisierten Oilers hingegen ist heuer frühzeitig Schluss, nachdem das Team aus Edmonton in den beiden Vorjahren jeweils bis ins NHL-Finale gekommen war. Minnesota steht erstmals seit elf Jahren in der zweiten Play-off-Runde, Gegner ist da Colorado Avalanche.