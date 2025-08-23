Ex-Vorstandsdirektor entwickelt jetzt Kinderspiel

Vom Banker zum Spielentwickler – Peter Werner war 30 Jahre lang im Bankenwesen tätig, zuletzt als Vorstandsdirektor der Sparkasse Mühlviertel. Nun macht der 55-Jährige etwas ganz anderes: Gemeinsam mit seiner Partnerin kreiert er ein Kinderspiel. „Die meisten aus meinem Umfeld haben gefragt, ob ich jetzt narrisch geworden bin“, erzählt der Ex-Manager über die Reaktionen auf seinen doch eher ungewöhnlich Werdegang.