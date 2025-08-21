Vorteilswelt
Bestürzung nach Unfall

Scooter-Tragödie: Trauer um Rosa, Gebete für Lena

Oberösterreich
21.08.2025 18:00
Am Unfallort in Schlierbach brennen zum Andenken an Rosa Kerzen und werden Blumen niedergelegt.
Am Unfallort in Schlierbach brennen zum Andenken an Rosa Kerzen und werden Blumen niedergelegt.(Bild: Haijes Jack)

Es ist eine Tragödie, in der eine lustige Ausfahrt von zwei 14-jährige Schulfreundinnen mit ihrem E-Scooter endete. Nun müssen die Familien, Freunde und Bekannte um Rosa trauern, gleichzeitig aber dürfen sie hoffen und beten, dass Lena den Kampf mit dem Tod doch noch gewinnt.

„Uns als Schule trifft dieser Unfall hart, weil sie Teil unserer Gemeinschaft sind und bleiben. Unser Mitgefühl ist bei den Familien dieser tollen jungen Mädchen“ – eine Lehrerin der Mittelschule Kirchdorf ist vom Scooter-Unfall der beiden 14-jährigen Schülerinnen tief getroffen.

Markus Schütz
Markus Schütz
Alles bereit
„Heuer gibt’s am Fest das perfekte Bier-Wetter“
Krone Plus Logo
Bestürzung nach Unfall
Scooter-Tragödie: Trauer um Rosa, Gebete für Lena
Zwei ähnliche Brände
In dieser Siedlung geht Angst vor Feuerteufel um
Beim Spielen
Bub (5) stürzte aus dem Fenster in Kellerabgang
Am Attersee
Nach Aus: Klimt-Verein nimmt Museum in die Hand
