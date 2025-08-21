Scooter-Tragödie: Trauer um Rosa, Gebete für Lena

Arbeiter erlitt in Kokerei tödliche Verbrennungen
Es ist eine Tragödie, in der eine lustige Ausfahrt von zwei 14-jährige Schulfreundinnen mit ihrem E-Scooter endete. Nun müssen die Familien, Freunde und Bekannte um Rosa trauern, gleichzeitig aber dürfen sie hoffen und beten, dass Lena den Kampf mit dem Tod doch noch gewinnt.
„Uns als Schule trifft dieser Unfall hart, weil sie Teil unserer Gemeinschaft sind und bleiben. Unser Mitgefühl ist bei den Familien dieser tollen jungen Mädchen“ – eine Lehrerin der Mittelschule Kirchdorf ist vom Scooter-Unfall der beiden 14-jährigen Schülerinnen tief getroffen.
