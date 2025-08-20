Im Rathaus deutet alles auf einen SPÖ-Umbruch hin

Weitere Veränderungen nur Formsache

„Na wumm“, möchte man fast sagen – denn dass es im Alten Rathaus bei solchen Verschiebungen ordentlich raschelt, liegt auf der Hand. Doch die Veränderungen sind damit noch nicht abgeschlossen. Im Herbst wird es zu weiteren Weichenstellungen kommen, die aber längst nur noch Formsache sind: Beate Gotthartsleitner folgt Stefan Giegler als Fraktionsvorsitzende(r), Gemeinderätin Karin Leitner wird die Sozialagenden von Karin Hörzing übernehmen, die in den wohlverdienten Ruhestand wechselt. Paulina Wessela, welcher durchaus auch Ambitionen auf die Hörzing-Nachfolge nachgesagt worden sind, könnte GWG-Aufsichtsratsvorsitzende werden.