Aggressor Putin will Ukraine selbst „beschützen“

Der entscheidende Haken: Das Veto-Recht

Der damalige Entwurf enthielt eine Liste von Garantiestaaten, darunter die USA, China, Frankreich, Großbritannien und eben auch Russland. Diese Staaten hätten sich verpflichtet, die Ukraine im Falle eines erneuten Angriffs zu verteidigen. Allerdings wollte Russland eine spezielle Klausel im Vertrag verankern. Diese hätte vorgesehen, dass ein militärisches Eingreifen die Zustimmung aller Garantiestaaten erfordert. Damit hätte Moskau im Falle eines eigenen Angriffs jede Hilfe für die Ukraine durch ein Veto verhindern können. Was den gesamten Deal ad absurdum führt.