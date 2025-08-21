Kopfhörer mit dem gewissen Extra: JBL Tour One M3

Mit dem sogenannten Smart Charging Case bietet JBL bereits seit ein paar Jahren ein durchaus nützliches Extra zu seinen In-Ear-Kopfhörern an: Über ein integriertes Touch-Display erlaubt das Ladecase den Zugriff auf die wichtigsten Funktionen der Stöpsel und erlaubt so beispielsweise die Musiksteuerung oder die Aktivierung der aktiven Geräuschunterdrückung. Auch den Tour One M3 gibt es gegen Aufpreis mit dieser Fernbedienung – das Smart Tx genannte Zubehör kann allerdings noch mehr.