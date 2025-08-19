Illegal betriebene Jausenstation muss schließen

Rege Umbauarbeiten ohne Genehmigung

Zwar stand das ursprünglich für landwirtschaftliche Zwecke erbaute Gebäude, in dem die Jausenstation betrieben wird, schon, wurde jedoch erheblich umgestaltet, stellte der Verwaltungsgerichtshof fest: „Ein befestigter Weg, Pkw-Stellflächen, eine Terrasse mit Sitzmöglichkeiten, eine Abgrenzung aus teerölgetränkten alten Strommasten, eine weitere Terrasse mit Stützbauwerk und Absturzsicherung sowie ein Balkon aus Stahlgerüst“ wurden laut Gericht gebaut. Dafür hätte es einer Gewerbeberechtigung und einer Betriebsanlagengenehmigung bedurft.