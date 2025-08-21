Nach Aus: Klimt-Verein nimmt Museum in die Hand

Auch mehr als 100 Jahre nach seinem Tod ist und bleibt Gustav Klimt ein internationaler Kunst-Star. Er tauchte einst am Attersee in einen Farbenrausch ein – Meisterwerke entstanden, die die Welt verzaubern! Nach einem Jahr Pause ist das Klimt-Zentrum am Attersee wieder ein Besuchermagnet; man setzt jetzt auch auf moderne Kunst.