Nach Aus: Klimt-Verein nimmt Museum in die Hand

Auch mehr als 100 Jahre nach seinem Tod ist und bleibt Gustav Klimt ein internationaler Kunst-Star. Er tauchte einst am Attersee in einen Farbenrausch ein – Meisterwerke entstanden, die die Welt verzaubern! Nach einem Jahr Pause ist das Klimt-Zentrum am Attersee wieder ein Besuchermagnet; man setzt jetzt auch auf moderne Kunst.
Das knapp 200 Quadratmeter große Klimt-Museum nahe dem Schloss Kammer in Schörfling am Attersee hat bereits eine wechselhafte Geschichte hinter sich: Nach der Gründung im Jahr 2012 wurde es 2015 von der Klimt-Foundation Wien übernommen. Weil die Präsentation von Klimt-Originalen schlicht zu teuer war, zog sich die Foundation 2022 zurück.
„Es entstand eine kulturelle Lücke“, sagt Raphaela Hemetsberger vom ortsansässigen Verein „Klimt am Attersee“.
Mit Partnern aus Oberösterreich
Um die Wiederinbetriebnahme und das Programm des Zentrums zu sichern, entwickelte man ein Projekt, das in das EU-Leader-Programm passt: „Unsere starken Kooperationspartner sind die OÖ Landes-Kultur GmbH, die Galerie Wienerroither & Kohlbacher sowie die Familie Kaniak (Anm. Besitzer des Gebäudes, in dem sich das Zentrum befindet)“, sagt Hemetsberger.
Touristen lieben Klimt am Attersee
„Unsere Vision ist es, Horizonte der Kunstgeschichte zu erweitern. Neben Werken Klimts, dessen Schaffen eng mit der Region verbunden ist, präsentieren wir auch dazu passende Positionen.“
In der aktuellen Schau sind daher – neben Klimt – Werke von Ai Weiwei, Alfred Kubin oder der Linzer Fotokünstlerin Nicola Hackl-Haslinger zu sehen sind. Die Resonanz bestätigt den neuen Weg: Im Vorjahr kamen 4000 Interessierte, das könnte heuer ebenfalls wieder erreicht werden.
