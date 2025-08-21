Vorteilswelt
Ski-Asse in Südamerika

12 Tonnen Material für die perfekte Vorbereitung

Wintersport
21.08.2025 18:30
Knapp zwölf Tonnen Material wurden nach Südamerika transferiert.
Knapp zwölf Tonnen Material wurden nach Südamerika transferiert.(Bild: Ski Austria)

Die Vorbereitung auf die kommende Olympia-Saison geht in die heiße Phase: Österreichs Ski-Asse verlassen den heimischen Sommer, fliegen in den südamerikanischen Winter. Die Bedingungen in Chile sind verheißungsvoll, am längsten weilt Allrounder Marco Schwarz in Übersee.

„Buenos dias“ – raus aus dem sommerlichen Österreich, rein in das verschneite Südamerika. Wo auf unsere Speed-Herren ab heute im chilenischen La Parva Minusgrade samt dichtem Schneefall warten. Den Anfang macht die WC1-Gruppe mit Neo-Gruppentrainer Andreas Evers inklusive Vincent Kriechmayr und Daniel Hemetsberger, die WC2 (u.a. mit Comebacker Max Franz und Stefan Eichberger) folgt nächste Woche.

