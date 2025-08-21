12 Tonnen Material für die perfekte Vorbereitung

„Buenos dias“ – raus aus dem sommerlichen Österreich, rein in das verschneite Südamerika. Wo auf unsere Speed-Herren ab heute im chilenischen La Parva Minusgrade samt dichtem Schneefall warten. Den Anfang macht die WC1-Gruppe mit Neo-Gruppentrainer Andreas Evers inklusive Vincent Kriechmayr und Daniel Hemetsberger, die WC2 (u.a. mit Comebacker Max Franz und Stefan Eichberger) folgt nächste Woche.