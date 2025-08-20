Entscheidung gefallen: Wien bekommt Song Contest!

Zwei Punkte gaben den Ausschlag

Last, but not least zieht der ESC mittlerweile viele queere Menschen an, denen die Hauptstadt sicherlich mehr Angebote und Szenelokale offerieren kann als Innsbruck. Schließlich waren aber zwei Punkte ausschlaggebend: In Tirol hätten die Künstler ihre Garderobe und Vorbereitungszone (Green Room) nicht in der Olympiahalle gehabt, ein Hin- und Hertransport wäre umständlich gewesen. Zudem sei die Hotelkapazität in Innsbruck zwar vorhanden, aber weiter verteilt oder gar außerhalb der Stadt gelegen.