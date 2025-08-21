In dieser Siedlung geht Angst vor Feuerteufel um

Ähnlicher Brand

An einen Zufall denkt von den Anrainern keiner, denn bereits Dienstagfrüh kam es gerade einmal 400 Meter entfernt in einem Hochhaus ebenfalls zu einem Brand im Keller. Dort mussten von den Einsatzkräften 109 Personen – unter ihnen 44 Kinder – aus dem 19-stöckigen Gebäude gerettet werden. Auch dort konnte eine Brandstiftung von den Ermittlern nicht ausgeschlossen werden.