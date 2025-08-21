Weisenklänge: Die Volksmusik des Alpenraums

Weisenklänge, auch als „Weisenblasen“ bekannt, haben in den Alpen eine lange Tradition. Ursprünglich war dies ein spontanes Musizieren in kleiner Runde. Gespielt wurden dabei regional verwurzelte Melodien: einfache Volkslieder oder Jodler, die vor allem durch Blas- oder Zupfinstrumente interpretiert wurden, sodass sie wie gesungen wirkten – weich, getragen und sehr ausdrucksstark. Anders als bei der Blasmusik geht es bei den Weisenklängen nicht um Marschrhythmen, sondern um den warmen, gesanglichen Charakter.