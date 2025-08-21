Weisenklänge: Die Volksmusik des Alpenraums

Beratungsstelle femail bezieht neues Quartier
Am Schlossgraben
Weisenklänge sind mehr als ein musikalisches Erlebnis. Sie schaffen ein Gefühl von Heimat und verbinden Menschen mit der Landschaft. In den Klostertaler Bergen kann man sie derzeit live erleben.
Weisenklänge, auch als „Weisenblasen“ bekannt, haben in den Alpen eine lange Tradition. Ursprünglich war dies ein spontanes Musizieren in kleiner Runde. Gespielt wurden dabei regional verwurzelte Melodien: einfache Volkslieder oder Jodler, die vor allem durch Blas- oder Zupfinstrumente interpretiert wurden, sodass sie wie gesungen wirkten – weich, getragen und sehr ausdrucksstark. Anders als bei der Blasmusik geht es bei den Weisenklängen nicht um Marschrhythmen, sondern um den warmen, gesanglichen Charakter.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.