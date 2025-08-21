Vizebürgermeisterin aus Linzer Rathaus geworfen

Zu den aktuellen Vorgängen in Linz gibt es eine offizielle und eine inoffizelle Erzählung. Die in den Parteigremien abgestimmte Version lautet so: Tina Blöchl habe erkannt, dass sie sich in der Privatwirtschaft deutlich wohler fühle, daher habe die 41-Jährige Bürgermeister Dietmar Prammer (SPÖ) gebeten, dass sie ihre Funktion in der Stadtregierung zurücklegen kann. Innerhalb der Linzer SPÖ steht noch ein größerer Personalumbau an.