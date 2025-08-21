Haus gekauft und nie bezahlt – Betrug oder nicht?

Wie es um den Immobilienmarkt und die Kaufkraft in Kärnten derzeit bestellt ist, spiegelt sich nicht nur beim Angebot wider – 1184 (!) Häuser sind bei einer kurzen „Krone“-Recherche alleine auf einer bekannten Plattform zum Verkauf gelistet, 391 davon nur in und um Klagenfurt –, sondern auch am Gericht. Denn dort treffen sich Käufer und Verkäufer, wenn der Deal platzt.