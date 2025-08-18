Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Trump provoziert:

Kommt Selenskyj eh mit Anzug und Krawatte?

Außenpolitik
18.08.2025 18:00

Bange Stunden in Washington: Ab 19 Uhr empfängt US-Präsident Donald Trump seinen ukrainischen Amtskollegen Wolodymyr Selenskyj im „State Dining Room“ im Weißen Haus (siehe Livestream oben). Bereits im Vorfeld stand die Garderobe des Ukrainers erneut zur Debatte. Es mehren sich die Sorgen, dass das Treffen wieder in einer diplomatischen Katastrophe endet. Mittlerweile sind die europäischen Spitzen eingetroffen.

0 Kommentare

Seit dem Beginn des russischen Angriffskrieges im Februar 2022 ist Selenskyj stets schlicht und in Olivgrün oder Schwarz gekleidet. Der militärische Stil ist Ausdruck seines Patriotismus und seiner Solidarität mit den ukrainischen Streitkräften.

Erst wenn das Blutvergießen beendet ist, möchte er wieder zu eleganteren Roben greifen – solange sein Volk dieses unfassbare Leid ertragen muss, findet der ukrainische Präsident schicke Kleidung pietätlos.

Der heutige Fahrplan 

  • Ab 19 Uhr empfängt Trump Selenskyj, der bereits in Washington D.C. eingetroffen ist. Der US-Präsident will zunächst allein mit seinem ukrainischen Amtskollegen sprechen.
  • Erst zwei Stunden später, ab ca. 21 Uhr, stoßen dann die europäischen Spitzenpolitiker dazu. Darunter Merz, Macron, Starmer und von der Leyen. 
  • Diese Gespräche sollen bis etwa Mitternacht unserer Zeit dauern.  
  • Zur Nachbesprechung des Gipfeltreffens zum Ukraine-Krieg im Weißen Haus sollen am Dienstag alle 27 Staats- und Regierungschefs in einer Videokonferenz zusammenkommen. 

Selenskyj wurde spöttisch abgekanzelt
Trump hat für diese Sichtweise allerdings gar kein Verständnis. Beim explosiven Treffen im Februar hatte sich der Republikaner mitunter massiv daran gestört, dass Selenskyj ohne Krawatte gekommen war. Nun macht sich Unruhe breit. Laut der „Bild“ haben US-Unterhändler Selenskyjs Team vor dem Besuch mit der Frage kontaktiert, ob der ukrainische Staatschef dieses Mal mit Anzug und Schlips im Weißen Haus erscheinen werde.

Insidern zufolge wird er eine „suit-style“-Jacke, aber keine Krawatte tragen. „Es wird Anzug-ähnlich sein, aber kein kompletter Anzug“, schilderte eine Quelle direkt aus dem Weißen Haus dem US-Rechercheportal Axios.

Im Februar hatten die beiden vor laufenden Kameras gestritten.
Im Februar hatten die beiden vor laufenden Kameras gestritten.(Bild: EPA/JIM LO SCALZO / POOL)

Selenskyj und Europa auf Eskalation vorbereitet
Sowohl Selenskyj als auch die europäischen Regierungschefs sind jedenfalls auf eine Eskalation vorbereitet. „Alles deutet darauf hin, dass Trump Selenskyj dazu bringen will, den Donbass aufzugeben und mit Putin einen Deal zu machen. Das ist aber unmöglich für ihn“, erklärte ein europäischer Diplomat der „Bild“. Und genau das öffnet der russischen Propaganda wieder Tür und Tor, die bekanntlich den ukrainischen Staatschef als Hindernis für den Frieden hinstellen will.

Lesen Sie auch:
Donald Trump mit Wolodymyr Selenskyj bei einem Treffen im Februar im Weißen Haus in Washington
Habe aber hohen Preis
Trump: „Selenskyj kann Krieg sofort beenden“
18.08.2025
Halb Europa dabei
Selenskyj-Treffen mit Trump wird zum Drahtseilakt
18.08.2025

Weißes Haus wird zur Festung
Die US-Hauptstadt mutet bereits seit vergangener Woche wie eine Festung an. 1450 Truppen der Nationalgarde sowie Hunderte Bundespolizisten ließ der Republikaner mobilisieren – angeblich wegen einer „ausufernden Kriminalitätswelle“.

Dadurch, dass beim heutigen Gipfel acht europäische Führungspolitiker zugegen sein werden, wird eine Einstufung eines „National Special Security Event“ durch die Präsidenten-Schutztruppe „Secret Service“ erwartet. Dies bedeutet Straßensperrungen, Betonbarrieren, Kontrollpunkte und spezielle Sicherheitszonen.

Porträt von Angelika Eliseeva
Angelika Eliseeva
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Donald TrumpWolodymyr Selenskyj
WashingtonUkraine
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Mehr Außenpolitik
Trump provoziert:
Kommt Selenskyj eh mit Anzug und Krawatte?
Bange Stunden in D.C.
Ukraine-Gipfel: Experte warnt vor fatalem Deal
FPÖ-Landesrat geht
Salzburg: Pewny zieht sich aus der Politik zurück
Kurz vor Gipfeltreffen
Sieben Tote bei russischem Luftangriff auf Charkiw
Landtagswahl 2027
Tritt er wieder an? Mattle äußert sich zur Zukunft
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine