Kommt Selenskyj eh mit Anzug und Krawatte?

Bange Stunden in Washington: Ab 19 Uhr empfängt US-Präsident Donald Trump seinen ukrainischen Amtskollegen Wolodymyr Selenskyj im „State Dining Room“ im Weißen Haus (siehe Livestream oben). Bereits im Vorfeld stand die Garderobe des Ukrainers erneut zur Debatte. Es mehren sich die Sorgen, dass das Treffen wieder in einer diplomatischen Katastrophe endet. Mittlerweile sind die europäischen Spitzen eingetroffen.
Seit dem Beginn des russischen Angriffskrieges im Februar 2022 ist Selenskyj stets schlicht und in Olivgrün oder Schwarz gekleidet. Der militärische Stil ist Ausdruck seines Patriotismus und seiner Solidarität mit den ukrainischen Streitkräften.
Erst wenn das Blutvergießen beendet ist, möchte er wieder zu eleganteren Roben greifen – solange sein Volk dieses unfassbare Leid ertragen muss, findet der ukrainische Präsident schicke Kleidung pietätlos.
Selenskyj wurde spöttisch abgekanzelt
Trump hat für diese Sichtweise allerdings gar kein Verständnis. Beim explosiven Treffen im Februar hatte sich der Republikaner mitunter massiv daran gestört, dass Selenskyj ohne Krawatte gekommen war. Nun macht sich Unruhe breit. Laut der „Bild“ haben US-Unterhändler Selenskyjs Team vor dem Besuch mit der Frage kontaktiert, ob der ukrainische Staatschef dieses Mal mit Anzug und Schlips im Weißen Haus erscheinen werde.
Insidern zufolge wird er eine „suit-style“-Jacke, aber keine Krawatte tragen. „Es wird Anzug-ähnlich sein, aber kein kompletter Anzug“, schilderte eine Quelle direkt aus dem Weißen Haus dem US-Rechercheportal Axios.
Selenskyj und Europa auf Eskalation vorbereitet
Sowohl Selenskyj als auch die europäischen Regierungschefs sind jedenfalls auf eine Eskalation vorbereitet. „Alles deutet darauf hin, dass Trump Selenskyj dazu bringen will, den Donbass aufzugeben und mit Putin einen Deal zu machen. Das ist aber unmöglich für ihn“, erklärte ein europäischer Diplomat der „Bild“. Und genau das öffnet der russischen Propaganda wieder Tür und Tor, die bekanntlich den ukrainischen Staatschef als Hindernis für den Frieden hinstellen will.
Weißes Haus wird zur Festung
Die US-Hauptstadt mutet bereits seit vergangener Woche wie eine Festung an. 1450 Truppen der Nationalgarde sowie Hunderte Bundespolizisten ließ der Republikaner mobilisieren – angeblich wegen einer „ausufernden Kriminalitätswelle“.
Dadurch, dass beim heutigen Gipfel acht europäische Führungspolitiker zugegen sein werden, wird eine Einstufung eines „National Special Security Event“ durch die Präsidenten-Schutztruppe „Secret Service“ erwartet. Dies bedeutet Straßensperrungen, Betonbarrieren, Kontrollpunkte und spezielle Sicherheitszonen.
