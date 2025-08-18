Selenskyj und Europa auf Eskalation vorbereitet

Sowohl Selenskyj als auch die europäischen Regierungschefs sind jedenfalls auf eine Eskalation vorbereitet. „Alles deutet darauf hin, dass Trump Selenskyj dazu bringen will, den Donbass aufzugeben und mit Putin einen Deal zu machen. Das ist aber unmöglich für ihn“, erklärte ein europäischer Diplomat der „Bild“. Und genau das öffnet der russischen Propaganda wieder Tür und Tor, die bekanntlich den ukrainischen Staatschef als Hindernis für den Frieden hinstellen will.