Der Puls der Stadt mit Beats, Beatles und Schiff

In 16 Tagen ist es so weit: Die Linzer Klangwolke „Urban Pulse“, die auch die „Krone“ präsentiert, findet am Samstag, 6. September im Donaupark statt. Nicht nur beim Veranstalter LIVA, sondern auch beim beliebten Mega-Event wagt man den Neustart: „Lauschen wird heuer groß geschrieben“, sagt Klangwolken-Managerin Johanna Möslinger. Einen Vorgeschmack auf den „Urban Pulse“ bekommt man am Freitag und Samstag beim Linzer Krone-Fest.