Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Linzer Klangwolke neu

Der Puls der Stadt mit Beats, Beatles und Schiff

Oberösterreich
21.08.2025 14:00
Christoph Sietzen wird mit seinem Ensemble am Schiff live trommeln
Christoph Sietzen wird mit seinem Ensemble am Schiff live trommeln(Bild: Wenzel Markus)

In 16 Tagen ist es so weit: Die Linzer Klangwolke „Urban Pulse“, die auch die „Krone“ präsentiert, findet am Samstag, 6. September im Donaupark statt. Nicht nur beim Veranstalter LIVA, sondern auch beim beliebten Mega-Event wagt man den Neustart: „Lauschen wird heuer groß geschrieben“, sagt Klangwolken-Managerin Johanna Möslinger. Einen Vorgeschmack auf den „Urban Pulse“ bekommt man am Freitag und Samstag beim Linzer Krone-Fest.

0 Kommentare

Die 46. Linzer Klangwolke kehrt zu ihren Wurzeln zurück und wird ein großes „Soundspektakel“. Im Mittelpunkt steht einerseits der „Puls der Stadt Linz“, sagt Klangwolken-Managerin Johanna Möslinger, andererseits „wollen wir möglichst viele Menschen miteinbeziehen.“

Dass Linz als Stadt im Mittelpunkt steht, begeistert auch Bürgermeister Dietmar Prammer: „Die Donau, die Brücken, die Industrie, aber auch Natur und Gemeinschaft fließen in eine große Geschichte ein, die ohne Worte erzählt wird - ein Erlebnis, das man nicht so schnell vergisst.“

Nach 45 Jahren wieder Bruckner Orchester
Musikalisch kehrt das Bruckner Orchester (BOL) zur Klangwolke zurück. Möslinger: „Bisher hat das BOL erst einmal, im Jahr 1980, die Klangwolke gestaltet. Heuer ist es das zweite Mal – es hat 45 Jahre gebraucht, bis es wieder dabei ist.“

Grammophon als Symbol fürs Hören, das wieder im Mittelpunkt der Klangwolke stehen wird.
Grammophon als Symbol fürs Hören, das wieder im Mittelpunkt der Klangwolke stehen wird.(Bild: Farbwerk, Liz Blur)

Das BOL hat fünf Kompositionen des oberösterreichischen Komponisten Johannes Berauer eingespielt, diese werden der Rahmen für einen Soundtrack sein, der den Puls der Stadt einfängt und wiedergibt.

Bühnenschiff mit Live-Musik
Auf einem Bühnenschiff entfalten Christoph Sietzen, das Ensemble Motus Percussion und 80 Live-Musiker heiße Rhythmen im Fünfer-Takt für das nächtliche Spektakel.

Die Beatles auf der Donau
Es werden zudem Videos zugespielt. „Es gibt Filmbilder vom Hochofen bis zum Traunkraftwerk und Linz-Szenen“, verraten die Videodesigner Michael Seidl und Philipp Feichtinger.

Simon Eichenberger, der für die Regie zuständig ist, verrät weitere Details: „Die Donau, eine Containerstadt am Schiff, ein Grammophon – und der Beatles-Song ‘Blackbird‘ sind weitere Bausteine.“

Klangwolke auf Instagram
Außerdem schlug eine „RhythmChallenge“ voll ein: Jeder konnte Kurzvideos einschicken, in denen auf originelle Art ein Fünfer-Takt inszeniert wird. 100 Einreichungen, darunter sehr originelle, sind eingelangt und können bereits im Instgram-Kanal der Klangwolke angeschaut werden. Eine Auswahl wird beim Event selbst eingespielt.

Und Mitmachen ist auch noch möglich: „Wer in den Donaupark kommt, kann eine Rassel, einen Kochtopf oder ein Schlaginstrument mitbringen, es wird auch direkt live etwas zum Mitmachen geben“, betont das Gestalterteam.

von links: Klaus Obereder (Landesdirektor ORF OÖ), Bürgermeister Dietmar Prammer, ...
von links: Klaus Obereder (Landesdirektor ORF OÖ), Bürgermeister Dietmar Prammer, Klangwolken-Managerin Johanna Möslinger, Regisseur Simon Eichenberger und Bühnenbildner Charles Quiggin, Stefanie Christina Huber (Generaldirektorin Sparkasse OÖ)(Bild: Farbwerk, Liz Blur)

Vorgeschmack beim Linzer Krone-Fest
Einen musikalischen Vorgeschmack auf die Linzer Klangwolke bekommt man ab morgen bei Kurzkonzerten. Das Ensemble Motus Percussion spielt mehrere pulsierende Kurzkonzerte und zwar beim Linzer Krone-Fest (Freitag, 22. August, 15.30 Uhr; Samstag, 18 Uhr jeweils bei der Kuddelmuddel-Bühne; bei der Sandburg (28.; 29. August, 19 Uhr) und beim Ars Electronica Opening (3. September, Mariendom, 21 Uhr).

Lesen Sie auch:
Beste Plätze sichern
Als VIP die Linzer Klangwolke neu erleben
17.08.2025
Zurück zu den Wurzeln
Linzer Klangwolke: Show im Herzschlag der Stadt
10.06.2025
Neustart Brucknerhaus
Erster Arbeitstag: „Wir sind gemeinsam unterwegs“
18.08.2025
Ex-SEER-Star
Sassy Holzinger: „Der Sound meines Lebens“
17.08.2025

Die Klangwolke im Stream 
Ohne Sponsoren wäre die Klangwolke nicht möglich: „Der Countdown läuft – schon bald wird der Linzer Donaupark zur Bühne für ein Zusammenspiel aus Klang, Licht, Emotion. Wir sind überzeugt, dass Kultur, die man gemeinsam erleben kann, eine Region stark und zukunftsfähig macht“, sagt Stefanie Christina Huber, Generaldirektorin der Sparkasse OÖ.

Auch die Wiener Städtische und der ORF unterstützen die Klangwolke, so bietet er zum zweiten Mal an, die Klangwolke 25 auf ORF ON live zu streamen. Und der darauffolgende Kulturmontag ist dem Event gewidmet.

„Die Klangwolke ist eines der kulturellen Aushängeschilder von Linz und begeistert die Menschen durch ihre abwechslungsreichen Konzepte. Heuer werden wieder zehntausende BesucherInnen in den Donaupark strömen“, ist Erich Haider, Generaldirektor der LINZ AG, überzeugt.

Das Mega-Event Linzer Klangwolke steigt am Samstag, 6. September (20.30 Uhr) im Donaupark: Kommen, schauen, mitmachen – auch Tanzen im Puls der Stadt ist erlaubt!

Porträt von Elisabeth Rathenböck
Elisabeth Rathenböck
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
LinzDonau
The Beatles
SchiffBürgermeister
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

In Kärnten haben Ärztinnen und Ärzte am Montag gestreikt (Bild). Nun warnt die Ärztekammer, dass ...
Auf ganz Österreich
Kammer warnt: Ärztestreiks könnten sich ausweiten
In Bayern ist am Wochenende ein früherer Amokläufer bei einem Ausgang geflohen.
„Keine Gefahr mehr“
Polizei sucht nicht groß nach Amokläufer
In Baden-Württemberg ist ein eigentlich harmloser Maturastreich gehörig schiefgegangen.
Farbe nicht abwaschbar
Maturastreich missglückt: Hohe Strafe für Schüler
Flüchtlingskrise
Vom Willkommensklatschen zur großen Ernüchterung
Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Neues Treffen mit Putin – und ein Milliardendeal?
213.451 mal gelesen
Fußball International
Spielerfrau kommt halbnackt zum Kinder-Geburtstag
206.777 mal gelesen
Loris Karius‘ Frau Diletta Leotta begeistert Fans und Besucher ...
Vorarlberg
Illegal betriebene Jausenstation muss schließen
142.535 mal gelesen
Snacks und Getränke gab‘s bei der Jausenstation im Bezirk Bludenz zu kaufen – eine illegale ...
Unterhaltung
Entscheidung gefallen: Wien bekommt Song Contest!
1517 mal kommentiert
Wien wird den Song Contest ausrichten, den JJ für Österreich gewann.
Außenpolitik
Aggressor Putin will Ukraine selbst „beschützen“
1257 mal kommentiert
Ein russischer Soldat trägt das Portrait von Putin auf seinem Arm.
Außenpolitik
Meinl-Reisinger in Odessa eingetroffen
1032 mal kommentiert
Meinl-Reisinger und  Andrii Sybiha in Odessa
Mehr Oberösterreich
Linzer Klangwolke neu
Der Puls der Stadt mit Beats, Beatles und Schiff
Blöchl (41) muss gehen
Vizebürgermeisterin aus Linzer Rathaus geworfen
Insolvenz bei Haka
Pleite: Chef ließ sich bei Arbeitern nicht blicken
Keine Hilfe geleistet
Todeslenker beschwerte sich über 600 Euro Strafe
Im Krankenhaus
14-Jährige starb nach Unfall mit E-Scooter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf