Frauenfeindliche Pöbelei gipfelt in Faustattacke

Disput war längst abgehakt

Der 28-Jährige forderte den anderen auf, sich zu beruhigen oder heimzugehen, falls für ihn schwer auszuhalten sei, dass auch Frauen den Toilettenwagen aufsuchen. „Wir sind dann zurück ins Freie und haben zehn Meter vom Anhänger entfernt auf Bekannte gewartet – der Disput war für uns gedanklich längst abgehakt.“