„Heuer gibt’s am Fest das perfekte Bier-Wetter“

Der traditionelle Bieranstich läutet das Linzer „Krone“-Fest ein. Wie viel vom Gerstensaft gelagert wird und wer die „Zutaten“ liefert.
„Wir hoffen, dass wir nachliefern dürfen. Das Wetter ist jedenfalls gut angesagt. Die perfekte Bier-Temperatur beträgt 25 Grad, idealerweise ist es leicht bewölkt. Weil wenn’s zu heiß ist, gehen die Leute tagsüber eher ins Freibad.“ Josef Paukenhaider, regionaler Verkaufsdirektor der Brau Union, ist für das „Krone“-Fest guter Dinge. 320 Fässer Kaiser Bier sind eingelagert, dazu gibt es noch alkoholfreien Gerstensaft und natürlich Radler.
Beim Bieranstich gestern am Urfahraner Marktgelände gab’s die erste Kostprobe. „Alles ist angerichtet“, freut sich auch KOOP-Boss Didi Recknagl auf das Fest. Und auf die zahlreichen Stars. Die dafür sorgen, dass zahlreiche Mitarbeiter von Gastronom Michael Nell unbedingt beim „Krone“-Fest arbeiten wollen. „Wir machen die Bratwürstel. Aufgrund des schönen Wetters haben wir besonders großzügig kalkuliert“, sagt Nell und lacht.
Die Fest-Besucher dürfen sich also auf Traditionelles aus Oberösterreich freuen. Und nicht nur die! Auch Nells Mitarbeiter können die „Arbeit“ kaum erwarten. „Die Stimmung hinter der Bar ist genauso gut wie vor der Bühne“, weiß der Wirt. Der sich mit „OÖ-Krone“-Chefredakteurin Alexandra Halouska, Josef Paukenhaider und seiner Frau Lisa Sigl den ersten Schluck schmecken ließ.
