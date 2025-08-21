Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Alles bereit

„Heuer gibt’s am Fest das perfekte Bier-Wetter“

Oberösterreich
21.08.2025 18:17
KOOP-Boss Didi Recknagl mit Alexandra Halouska („OÖ-Krone“-Chefredakteurin) und Josef ...
KOOP-Boss Didi Recknagl mit Alexandra Halouska („OÖ-Krone“-Chefredakteurin) und Josef Paukenhaider (Brau Union)(Bild: Wenzel Markus)

Der traditionelle Bieranstich läutet das Linzer „Krone“-Fest ein. Wie viel vom Gerstensaft gelagert wird und wer die „Zutaten“ liefert.

0 Kommentare

„Wir hoffen, dass wir nachliefern dürfen. Das Wetter ist jedenfalls gut angesagt. Die perfekte Bier-Temperatur beträgt 25 Grad, idealerweise ist es leicht bewölkt. Weil wenn’s zu heiß ist, gehen die Leute tagsüber eher ins Freibad.“ Josef Paukenhaider, regionaler Verkaufsdirektor der Brau Union, ist für das „Krone“-Fest guter Dinge. 320 Fässer Kaiser Bier sind eingelagert, dazu gibt es noch alkoholfreien Gerstensaft und natürlich Radler.

Benni Wagner (Just Jobs) mit dem Hoteliers-Paar Lisa Sigl und Michael Nell (von links)
Benni Wagner (Just Jobs) mit dem Hoteliers-Paar Lisa Sigl und Michael Nell (von links)(Bild: Wenzel Markus)

Beim Bieranstich gestern am Urfahraner Marktgelände gab’s die erste Kostprobe. „Alles ist angerichtet“, freut sich auch KOOP-Boss Didi Recknagl auf das Fest. Und auf die zahlreichen Stars. Die dafür sorgen, dass zahlreiche Mitarbeiter von Gastronom Michael Nell unbedingt beim „Krone“-Fest arbeiten wollen. „Wir machen die Bratwürstel. Aufgrund des schönen Wetters haben wir besonders großzügig kalkuliert“, sagt Nell und lacht. 

Die Fest-Besucher dürfen sich also auf Traditionelles aus Oberösterreich freuen. Und nicht nur die! Auch Nells Mitarbeiter können die „Arbeit“ kaum erwarten. „Die Stimmung hinter der Bar ist genauso gut wie vor der Bühne“, weiß der Wirt. Der sich mit „OÖ-Krone“-Chefredakteurin Alexandra Halouska, Josef Paukenhaider und seiner Frau Lisa Sigl den ersten Schluck schmecken ließ.

Porträt von Vera Lischka
Vera Lischka
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

In Kärnten haben Ärztinnen und Ärzte am Montag gestreikt (Bild). Nun warnt die Ärztekammer, dass ...
Auf ganz Österreich
Kammer warnt: Ärztestreiks könnten sich ausweiten
In Bayern ist am Wochenende ein früherer Amokläufer bei einem Ausgang geflohen.
„Keine Gefahr mehr“
Polizei sucht nicht groß nach Amokläufer
In Baden-Württemberg ist ein eigentlich harmloser Maturastreich gehörig schiefgegangen.
Farbe nicht abwaschbar
Maturastreich missglückt: Hohe Strafe für Schüler
Flüchtlingskrise
Vom Willkommensklatschen zur großen Ernüchterung
Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Neues Treffen mit Putin – und ein Milliardendeal?
214.324 mal gelesen
Fußball International
Spielerfrau kommt halbnackt zum Kinder-Geburtstag
209.398 mal gelesen
Loris Karius‘ Frau Diletta Leotta begeistert Fans und Besucher ...
Vorarlberg
Illegal betriebene Jausenstation muss schließen
149.679 mal gelesen
Snacks und Getränke gab‘s bei der Jausenstation im Bezirk Bludenz zu kaufen – eine illegale ...
Unterhaltung
Entscheidung gefallen: Wien bekommt Song Contest!
1518 mal kommentiert
Wien wird den Song Contest ausrichten, den JJ für Österreich gewann.
Außenpolitik
Aggressor Putin will Ukraine selbst „beschützen“
1297 mal kommentiert
Ein russischer Soldat trägt das Portrait von Putin auf seinem Arm.
Ausland
Ukrainer wegen Nord-Stream-Anschlag festgenommen
1138 mal kommentiert
Austretendes Gas nach der Sprengung im Jahr 2022.
Mehr Oberösterreich
Alles bereit
„Heuer gibt’s am Fest das perfekte Bier-Wetter“
Krone Plus Logo
Bestürzung nach Unfall
Scooter-Tragödie: Trauer um Rosa, Gebete für Lena
Zwei ähnliche Brände
In dieser Siedlung geht Angst vor Feuerteufel um
Beim Spielen
Bub (5) stürzte aus dem Fenster in Kellerabgang
Am Attersee
Nach Aus: Klimt-Verein nimmt Museum in die Hand
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf