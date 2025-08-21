Anhänger samt Kettenbagger stürzte auf Autobahn

Mittwochabend gegen 19.05 Uhr war ein 58-Jähriger aus dem Bezirk Schwaz (Tirol) mit seinem Lastwagen samt Anhänger auf der A1 Westautobahn in Fahrtrichtung Wien unterwegs. Wegen einer Unachtsamkeit kam er im Bereich Mondsee von der Fahrbahn ab und schlitterte gegen die Betonleitwand.