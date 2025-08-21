Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Aufwändige Bergung

Anhänger samt Kettenbagger stürzte auf Autobahn

Oberösterreich
21.08.2025 11:00
Die Bergearbeiten dauerten rund sechs Stunden.
Die Bergearbeiten dauerten rund sechs Stunden.(Bild: C. Stoxreiter)

Ein Spezialkran war letztlich notwendig, um einen auf der Westautobahn umgestürzten Anhänger samt Bagger zu bergen. Der war Mittwochabend auf die Leitschienen gestürzt, nachdem der Lkw-Fahrer von der Fahrbahn abgekommen war.

0 Kommentare

Mittwochabend gegen 19.05 Uhr war ein 58-Jähriger aus dem Bezirk Schwaz (Tirol) mit seinem Lastwagen samt Anhänger auf der A1 Westautobahn in Fahrtrichtung Wien unterwegs. Wegen einer Unachtsamkeit kam er im Bereich Mondsee von der Fahrbahn ab und schlitterte gegen die Betonleitwand.

(Bild: C. Stoxreiter)
(Bild: C. Stoxreiter)
(Bild: C. Stoxreiter)
(Bild: C. Stoxreiter)
(Bild: C. Stoxreiter)

Anhänger stürzte um
Durch die Wucht des Anpralls stürzte der Anhänger um und kippte samt dem darauf geladenen Bagger auf die Fahrbahn. Der Lenker blieb wie durch ein Wunder unverletzt, 45 Feuerwehrleute aus Mondsee und Guggenberg übernahmen die Aufräumarbeiten.

Mühsame Bergearbeiten
Letztlich musste ein Spezialunternehmen mit schwerem Bergegerät anrücken, um die Autobahn freizumachen. Insgesamt dauerten die Arbeiten rund sechs Stunden, während ein Kranwagen im Einsatz stand, war die Fahrbahn komplett gesperrt.

Porträt von OÖ-Krone
OÖ-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich
Mehr Oberösterreich
„Krone“-Fest
Linz voller Vorfreude auf „die schönsten Tage“
Aufwändige Bergung
Anhänger samt Kettenbagger stürzte auf Autobahn
Unglück beim Mischen
Pool-Chemikalien-Mix ließ den Atem stocken
Krone Plus Logo
„Keine eigenen Regeln“
Wenn hohe Politiker plötzlich krank werden
Zeltfest in OÖ
Frauenschläger ging vor Toilette auf Opfer los
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine