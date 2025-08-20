Ärztestreiks könnten sich österreichweit ausweiten

„Und jetzt gibt es in Kärnten erste Warnstreiks von Ärzten (waren am Montag, Anm.), und wir können nicht ausschließen, dass sich diese auch auf andere Teile Österreichs ausweiten.“ Es müsse also rasch und wirksam gegengesteuert werden. „Die Ärztekammer kann und will dabei auch weiterhin ein Teil der Lösung sein.“ Man habe bereits 2020 einen einheitlichen Leistungskatalog vorgelegt. „Hier von einer Blockadehaltung zu sprechen, ist wirklich nicht angebracht.“