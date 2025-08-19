„Keine Gefahr mehr“
Polizei sucht nicht groß nach Amokläufer
In Bayern ist ein früherer Amokläufer nach einem Ausgang nicht in die Psychiatrie zurückgekehrt. Die Polizei plant jedoch keinen Großeinsatz, um ihn wiederzufinden. Schließlich gehe vom 34-Jährigen keine Gefahr mehr aus (siehe Video oben).
Laut der Staatsanwaltschaft handelt es sich um den Täter des Amoklaufs in einer Schule in Ansbach 2009. Er ist am Samstag nach einem genehmigten Ausgang nicht mehr zurückgekommen, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Staatsanwaltschaft hat einen Vollstreckungshaftbefehl gegen den Mann ausgeschrieben und einen europaweiten Haftbefehl beantragt. Zuvor hatte die Polizei das nähere Umfeld des 34-Jährigen und mehrere Adressen überprüft – ohne Erfolg.
Tagesausgänge seien Therapie des früheren Amokläufers, sagte eine Sprecherin der Klinik in Erlangen. Seit Beginn des Jahres habe er diese regelmäßig gemacht – „stets ohne Vorkommnisse und Beanstandungen“. Aufgrund der Einschätzungen der Klinik wird nun nicht größer nach dem Mann gesucht.
Hier sehen Sie ein Posting zu dem Vorfall:
Missbrauch des Ausgangs nicht strafbar
Wird der 34-Jährige gefasst, muss er damit rechnen, dass alle Lockerungsstufen zurückgenommen werden. Zudem wird eine neue Risikobewertung vorgenommen. Der Missbrauch des gewährten Klinikausgangs selbst ist jedoch nicht strafbar, sofern es nicht zu Straftaten gekommen ist.
Der Mann hatte im September 2009 neun Mitschülerinnen und Mitschüler sowie einen Lehrer verletzt. Der damals 18-Jährige war mit einem Beil, Messern und Molotow-Cocktails in die Schule gekommen. 2010 wurde er wegen versuchten Mordes in 47 Fällen zu neun Jahren Jugendhaft verurteilt. Zudem wurde die unbefristete Unterbringung in einer Psychiatrie angeordnet.
