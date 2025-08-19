Polizei sucht nicht groß nach Amokläufer

Laut der Staatsanwaltschaft handelt es sich um den Täter des Amoklaufs in einer Schule in Ansbach 2009. Er ist am Samstag nach einem genehmigten Ausgang nicht mehr zurückgekommen, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Staatsanwaltschaft hat einen Vollstreckungshaftbefehl gegen den Mann ausgeschrieben und einen europaweiten Haftbefehl beantragt. Zuvor hatte die Polizei das nähere Umfeld des 34-Jährigen und mehrere Adressen überprüft – ohne Erfolg.