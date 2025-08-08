Pensionen steigen 2026 stärker als bisher erwartet

Dass die Inflation im Juli überraschend kräftig auf 3,5 Prozent gestiegen ist, wirkt sich auch auf die Pensionserhöhung 2026 aus: Diese fällt nun höher aus als zuletzt erwartet. Krone+ präsentiert alle Fakten. In einer übersichtlichen Tabelle können Pensionisten nachsehen, wie hoch ihr Plus ab Jänner sein wird.