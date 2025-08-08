Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Die komplette Tabelle

Pensionen steigen 2026 stärker als bisher erwartet

Wirtschaft
08.08.2025 12:42
In einer Tabelle kann jetzt jeder nachsehen, um wie viel sich die eigene Brutto- und ...
In einer Tabelle kann jetzt jeder nachsehen, um wie viel sich die eigene Brutto- und Nettopension nächstes Jahr erhöht.(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com)

Dass die Inflation im Juli überraschend kräftig auf 3,5 Prozent gestiegen ist, wirkt sich auch auf die Pensionserhöhung 2026 aus: Diese fällt nun höher aus als zuletzt erwartet. Krone+ präsentiert alle Fakten. In einer übersichtlichen Tabelle können Pensionisten nachsehen, wie hoch ihr Plus ab Jänner sein wird.

0 Kommentare

Wir zeigen je nach Höhe der aktuellen Pension, wie sie Anfang 2026 ansteigt – und das sowohl brutto als auch netto. Denn ein Finanzexperte hat für die Nettobeträge auch die Erhöhung der Steuerstufen (Stichwort: „Teilweise Abschaffung der kalten Progression“) miteinkalkuliert.

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+

Mehr Krone+ Artikel

Porträt von Vergil Siegl
Vergil Siegl
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
InflationPensionistenPensionRegierung

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Mehr Wirtschaft
Leserdebatte
Schulstartgeld: wichtige Hilfe oder Überförderung?
Antwort auf US-Zölle
Kampagne in Italien: „Wir kaufen europäisch“
Gute Auftragslage
Rosenbauer steigerte Umsatz im ersten Halbjahr
Krone Plus Logo
Die komplette Tabelle
Pensionen steigen 2026 stärker als bisher erwartet
Geldfluss an Stiftung?
Benkos Millionenhengst „Mumbai“ unter neuem Reiter
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine