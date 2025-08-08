Pensionen steigen 2026 stärker als bisher erwartet

Dass die Inflation im Juli überraschend kräftig auf 3,5 Prozent gestiegen ist, wirkt sich auch auf die Pensionserhöhung 2026 aus: Diese fällt nun höher aus als zuletzt erwartet. Krone+ präsentiert alle Fakten. In einer übersichtlichen Tabelle können Pensionisten nachsehen, wie hoch ihr Plus ab Jänner sein wird.
Wir zeigen je nach Höhe der aktuellen Pension, wie sie Anfang 2026 ansteigt – und das sowohl brutto als auch netto. Denn ein Finanzexperte hat für die Nettobeträge auch die Erhöhung der Steuerstufen (Stichwort: „Teilweise Abschaffung der kalten Progression“) miteinkalkuliert.
