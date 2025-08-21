Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

So schützen Sie sich

Jeder vierte Reisende wird im Urlaub gehackt

Reisen & Urlaub
21.08.2025 16:00
Hacker kennen viele Wege, Sie in Ihrem Hotelzimmer digital anzugreifen.
Hacker kennen viele Wege, Sie in Ihrem Hotelzimmer digital anzugreifen.(Bild: gentho - stock.adobe.com)

Unsichtbare Gefahr im Urlaub: Viele Österreicher wissen gar nicht, dass ihr Hotelzimmer schnell zum Ziel von Hackern und damit zum Hotspot für digitale Bedrohungen werden kann. Eine vermeintlich erholsame Auszeit wird damit zum Risiko. Krone+ weiß, woran Sie erkennen, ob auch Sie betroffen sind.

0 Kommentare

Waren Sie in diesem Sommer zufällig in Italien? Dann kann es sein, dass Ihre Pass-Daten gerade im Darknet verscherbelt werden. Denn in Triest, Venedig und Ischia wurden Zehntausende eingescannte Dokumente von Hackern gestohlen. Experten warnen davor, dass es mithilfe der gestohlenen Daten zu Identitätsdiebstahl und Betrug kommen könnte. Unklar ist bisher, wie die Kriminellen genau an die Passkopien herangekommen sind – der Fall zeigt aber, dass Cyberkriminelle keinen Urlaub machen, nur weil wir ihn gerade machen.

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+

Mehr Krone+ Artikel

Porträt von Denise Zöhrer
Denise Zöhrer
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Baut Stress ab
Diese Yoga-Übungen tun unserem Herzen gut
Folge von Donnerstag
In nur wenigen Minuten verspannte Schultern lösen
Folge von Mittwoch
Philipp bewegt: So tanken wir positive Kraft!
Powerfrau Julia Steen:
„Ein surreales Gefühl auf großen Bühnen zu stehen“
Wertestudie im Club 3
Migration: „Wir müssen Kontrolle zurückerlangen!“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Neues Treffen mit Putin – und ein Milliardendeal?
214.159 mal gelesen
Fußball International
Spielerfrau kommt halbnackt zum Kinder-Geburtstag
208.899 mal gelesen
Loris Karius‘ Frau Diletta Leotta begeistert Fans und Besucher ...
Vorarlberg
Illegal betriebene Jausenstation muss schließen
148.577 mal gelesen
Snacks und Getränke gab‘s bei der Jausenstation im Bezirk Bludenz zu kaufen – eine illegale ...
Unterhaltung
Entscheidung gefallen: Wien bekommt Song Contest!
1518 mal kommentiert
Wien wird den Song Contest ausrichten, den JJ für Österreich gewann.
Außenpolitik
Aggressor Putin will Ukraine selbst „beschützen“
1293 mal kommentiert
Ein russischer Soldat trägt das Portrait von Putin auf seinem Arm.
Ausland
Ukrainer wegen Nord-Stream-Anschlag festgenommen
1059 mal kommentiert
Austretendes Gas nach der Sprengung im Jahr 2022.
Mehr Reisen & Urlaub
Krone Plus Logo
So schützen Sie sich
Jeder vierte Reisende wird im Urlaub gehackt
„Unfaire Privilegien“
Zugreisen sind bis zu 26-mal teurer als Flüge
Ein Jahr nach Olympia
Grün und nachhaltig: Paris, die Stadt der Zukunft
Imst in Tirol
Malerische Gipfel & ein Eldorado für Aktivurlauber
Gesetz ist in Arbeit
Üppige Hotel-Büffets in der Türkei bald verboten?

Produkt Vergleiche

Blutdruckmessgerät Vergleich
Zum Vergleich
blutdruckmessgeraet
Duschkopf Vergleich
Zum Vergleich
duschkopf
Elektrische Zahnbürste Vergleich
Zum Vergleich
elektrische zahnbuerste
Epilierer Vergleich
Zum Vergleich
epilierer
Fitbit Vergleich
Zum Vergleich
fitbit
Folsäure Test
Zum Vergleich
folsaeure
Gin Vergleich
Zum Vergleich
gin
Johanniskraut Vergleich
Zum Vergleich
johanniskraut
Kokosöl Vergleich
Zum Vergleich
kokosoel
Lockenstab Vergleich
Zum Vergleich
lockenstab
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf