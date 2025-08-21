Jeder vierte Reisende wird im Urlaub gehackt

Unsichtbare Gefahr im Urlaub: Viele Österreicher wissen gar nicht, dass ihr Hotelzimmer schnell zum Ziel von Hackern und damit zum Hotspot für digitale Bedrohungen werden kann. Eine vermeintlich erholsame Auszeit wird damit zum Risiko. Krone+ weiß, woran Sie erkennen, ob auch Sie betroffen sind.
Waren Sie in diesem Sommer zufällig in Italien? Dann kann es sein, dass Ihre Pass-Daten gerade im Darknet verscherbelt werden. Denn in Triest, Venedig und Ischia wurden Zehntausende eingescannte Dokumente von Hackern gestohlen. Experten warnen davor, dass es mithilfe der gestohlenen Daten zu Identitätsdiebstahl und Betrug kommen könnte. Unklar ist bisher, wie die Kriminellen genau an die Passkopien herangekommen sind – der Fall zeigt aber, dass Cyberkriminelle keinen Urlaub machen, nur weil wir ihn gerade machen.
