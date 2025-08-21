Jeder vierte Reisende wird im Urlaub gehackt

Waren Sie in diesem Sommer zufällig in Italien? Dann kann es sein, dass Ihre Pass-Daten gerade im Darknet verscherbelt werden. Denn in Triest, Venedig und Ischia wurden Zehntausende eingescannte Dokumente von Hackern gestohlen. Experten warnen davor, dass es mithilfe der gestohlenen Daten zu Identitätsdiebstahl und Betrug kommen könnte. Unklar ist bisher, wie die Kriminellen genau an die Passkopien herangekommen sind – der Fall zeigt aber, dass Cyberkriminelle keinen Urlaub machen, nur weil wir ihn gerade machen.