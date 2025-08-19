Kärntner angelt Sensationsfang in der Drau

„Es war ein irrsinniger Kampf“, schildert der Grafensteiner Johann Poganitsch im Gespräch mit der „Krone“ sein nächtliches Angelabenteuer. Gut zehn Minuten hatte er mit dem Zander – beziehungsweise mit der reißenden Strömung der Drau – zu kämpfen, bevor er den Fisch aus dem Wasser holen konnte. Als ihm bewusst wurde, welches Prachtexemplar er da gerade aus dem Fluss gefischt hat, war die Freude groß.