Kärntner angelt Sensationsfang in der Drau

Der Kärntner Fischzüchter Johann Poganitsch angelte Montagnacht in der Drau seinen persönlichen „Lotto-Sechser“: Ein knapp neun Kilogramm schwerer Zander biss an, ein echter Sensationsfang!
„Es war ein irrsinniger Kampf“, schildert der Grafensteiner Johann Poganitsch im Gespräch mit der „Krone“ sein nächtliches Angelabenteuer. Gut zehn Minuten hatte er mit dem Zander – beziehungsweise mit der reißenden Strömung der Drau – zu kämpfen, bevor er den Fisch aus dem Wasser holen konnte. Als ihm bewusst wurde, welches Prachtexemplar er da gerade aus dem Fluss gefischt hat, war die Freude groß.
Ich fische seit 45 Jahren in der Drau, aber so einen Zander habe ich noch nie gefangen.
Johann Poganitsch
Zander sind so wie Karpfen oder Hechte heimisch in der Drau, werden jedoch durchschnittlich nur einen halben Meter groß und zwei bis drei Kilogramm schwer. Jener Zander, der von Poganitsch gefangen wurde, übertrifft diese Werte jedoch bei Weitem.
Sensationsfang
Der Fisch kommt auf eine Länge von 97 cm und ist 8,75 Kilo schwer. Das Prachttier wurde nach dem Vermessen wieder freigelassen. „Es ist ein gesunder, kerniger Fisch mit circa 7000 bis 10.000 Fischeiern. So ein Tier zu töten, wäre unverantwortlich.“, so Poganitsch und verweist auf die angespannte Lage in Österreichs Fließgewässern.
Klimawandel-bedingte Hitzeperioden sowie natürliche Feinde wie der Fischotter seien Gründe für das Aussterben heimischer Arten. Vor allem in kleineren Bächen und Flüssen sucht man Fische oft vergeblich.
Nach dem Zander hat Poganitsch schon ein neues Ziel vor Augen: einen 1,2 Meter großen Hecht zu angeln.
