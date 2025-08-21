Tennis-Legende ätzte: „Das ist eine einzige Farce“

Nach 133 Jahren bekam der Mixed-Bewerb der US Open einen komplett neuen Anstrich. Nur noch 16 Paare spielten mit, die Sätze wurden verkürzt. Die bedeutsamste Veränderung war aber, dass die berühmtesten Profis auf dem Platz standen. So ließen sich Emma Raducanu, US-Open-Siegerin von 2021, und der spanische Tennis-Superstar Carlos Alcaraz für ein Tête-à-Tête zusammenspannen. Iga Swiatek spielte mit Casper Ruud, Mirra Andrejewa mit Daniil Medwedew. Sogar Novak Djokovic machte mit Olga Danilovic mit. Sie alle erhielten eine Wild Card.