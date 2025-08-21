Tennis-Legende ätzte: „Das ist eine einzige Farce“

Als Blockbuster“ hatte der US-Tennisverband das neue Mixed-Event bei den US Open in New York angepriesen. Auf der Website war die Sprache von den „heißesten Tickets in der Stadt“. Tennis-Ikone Martina Navratilova ätzte dagegen: „Das ist eine einzige Farce!“ Doppel-Legende Mike Bryan hielt dagegen: „Die Fans wollen einfach die Stars sehen, selbst wenn sie sich die Zähne putzen.“
Nach 133 Jahren bekam der Mixed-Bewerb der US Open einen komplett neuen Anstrich. Nur noch 16 Paare spielten mit, die Sätze wurden verkürzt. Die bedeutsamste Veränderung war aber, dass die berühmtesten Profis auf dem Platz standen. So ließen sich Emma Raducanu, US-Open-Siegerin von 2021, und der spanische Tennis-Superstar Carlos Alcaraz für ein Tête-à-Tête zusammenspannen. Iga Swiatek spielte mit Casper Ruud, Mirra Andrejewa mit Daniil Medwedew. Sogar Novak Djokovic machte mit Olga Danilovic mit. Sie alle erhielten eine Wild Card.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.