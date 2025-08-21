Linz voller Vorfreude auf „die schönsten Tage“

Mehr als 70 Stunden Musikprogramm, rund 60 Licht-, Ton-, und Videotechniker sowie Kameraleute sorgen dafür, dass beim Linzer „Krone“-Fest alles perfekt abläuft. 40 Sattelschlepper und 25 Lkw liefern die notwendige Ausrüstung, für die Stars wird backstage frisch gekocht. 47 Künstler werden Linz drei Tage lang in eine Partyzone verwandeln. Denn von Rock über Austropop bis hin zu Schlager wird beim „Krone“-Fest alles geboten. Und was, wenn das Wetter nicht mitspielt? Auch dafür ist bestens gesorgt! Denn eine Riesenüberdachung mit 38 Metern Durchmesser schützt bei Sonne und Regen. Wäre also alles angerichtet. „Es wird sicher wieder ein tolles Fest“, gerät Landeshauptmann Thomas Stelzer bei der Begehung des Festgeländes am Mittwochnachmittag ins Schwärmen – auch in seinem Privatleben mag der Landes-Chef Konzerte: „Ich war erst im Juli mit meiner Frau bei Robbie Williams“, verrät er im Gespräch mit der „Krone“.