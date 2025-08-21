Linz voller Vorfreude auf „die schönsten Tage“

Ab morgen ist das Urfahraner Marktgelände ein riesiges Open-Air-Festival! Fünf Bühnen und 47 Acts warten. Die Stars sind bereits am Weg nach Linz, wo die Aufbauarbeiten für das „Krone“-Fest so gut wie abgeschlossen sind.
Mehr als 70 Stunden Musikprogramm, rund 60 Licht-, Ton-, und Videotechniker sowie Kameraleute sorgen dafür, dass beim Linzer „Krone“-Fest alles perfekt abläuft. 40 Sattelschlepper und 25 Lkw liefern die notwendige Ausrüstung, für die Stars wird backstage frisch gekocht. 47 Künstler werden Linz drei Tage lang in eine Partyzone verwandeln. Denn von Rock über Austropop bis hin zu Schlager wird beim „Krone“-Fest alles geboten. Und was, wenn das Wetter nicht mitspielt? Auch dafür ist bestens gesorgt! Denn eine Riesenüberdachung mit 38 Metern Durchmesser schützt bei Sonne und Regen. Wäre also alles angerichtet. „Es wird sicher wieder ein tolles Fest“, gerät Landeshauptmann Thomas Stelzer bei der Begehung des Festgeländes am Mittwochnachmittag ins Schwärmen – auch in seinem Privatleben mag der Landes-Chef Konzerte: „Ich war erst im Juli mit meiner Frau bei Robbie Williams“, verrät er im Gespräch mit der „Krone“.
Auch der Linzer Bürgermeister Dietmar Prammer ist voller Vorfreude: „Dieses Fest ist ein Fixpunkt und schon lange in meinem Kalender eingetragen. Ich freue mich auf die Band Nazareth. Ihr Hit ,Love Hurts‘ ist einfach ein Ohrwurm.“
Echte Publikumslieblinge sorgen für Stimmung
„Wir bieten unseren Besuchern wieder fünf Bühnen mit absoluten Top-Acts und Publikumslieblingen. Alles bei freiem Eintritt“, sagt „OÖ-Krone“-Chefredakteurin Alexandra Halouska. Das Line-Up lässt keine Wünsche offen: Krautschädl, Sandra Hesch, Leony, ClockClock, Matakustix, Gregor Glanz, Mountain Crew oder Clueso sind nur einige der Künstler, die von Freitag bis Sonntag, das Urfahraner Marktgelände bespielen. Letzterer ist der Hauptact am Samstagabend und singt in seinem Hit „Die schönsten Tage“ davon, dass die schönsten Tage eigentlich immer schon die Nächte waren. Auf das „Krone“-Fest trifft mit Sicherheit beides zu – denn es gibt Tag und Nacht beste Unterhaltung.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.