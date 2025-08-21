Eineinhalbjähriges Kind von Lader überfahren

Besonders für Kleinkinder birgt ein Bauernhof Risiken – jedes zweite verletzte oder getötete Kind ist bei Unfällen auf landwirtschaftlichen Anwesen noch keine vier Jahre alt. Auch bei einem schweren Unglück am Mittwochabend war das Opfer gerade erst einmal eineinhalb Jahre alt. Das Kind war gegen 18 Uhr von einem Hoftrac – einem kleinen Lader – überfahren worden.