Eineinhalbjähriges Kind von Lader überfahren

Erst kürzlich war aus Losenstein (OÖ) ein Unfall mit einem Hoftrac gemeldet worden – jetzt passierte ein Unglück mit so einem kleinen Lader in Franking im Innviertel. Ein kleines Kind war unter einen Hoftrac geraten und musste schwer verletzt ins Spital geflogen werden.
Besonders für Kleinkinder birgt ein Bauernhof Risiken – jedes zweite verletzte oder getötete Kind ist bei Unfällen auf landwirtschaftlichen Anwesen noch keine vier Jahre alt. Auch bei einem schweren Unglück am Mittwochabend war das Opfer gerade erst einmal eineinhalb Jahre alt. Das Kind war gegen 18 Uhr von einem Hoftrac – einem kleinen Lader – überfahren worden.
Erstes Aufatmen
Das Rote Kreuz schickte sofort auch den in der Steiermark stationierten Notarztheli „C 14“, der das Kind in ein Salzburger Krankenhaus brachte. Laut letzten Meldungen waren die Verletzungen zwar schwer, aber leichter als zuerst angenommen. Der genaue Unfallhergang muss von der Exekutive nun für die Staatsanwaltschaft eruiert werden.
Immer wieder Unglücke mit Hoftracs
Unfälle mit Kindern und Hoftracs enden oft fatal: Heuer wurde Mitte Juli ein Bub (7) in Losenstein eingeklemmt, als er beim Herumfahren mit dem Elektro-Lader kippte. Im Vorjahr starb Roland (6), als er in Kirchberg/D. vom Opa (66) beim Rückwärtsfahren überrollt wurde.
