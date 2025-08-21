Arbeiter erlitt in Kokerei tödliche Verbrennungen

Tödliche Arbeitsunfälle

Im Großbetrieb Voest kommt es immer wieder zu tödlichen Arbeitsunfällen, wie der Blick ins Archiv zeigt. Im Jänner 2010 kam ein 34-jähriger Arbeiter in der Kokerei ums Leben: Er hatte Inspektionsarbeiten an einer Maschine durchgeführt. Dabei geriet der Mann mit dem Kopf zwischen eine Traverse und eine Maschine, wurde einklemmt und erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen.