Bub (5) stürzte aus dem Fenster in Kellerabgang

Kleine Kinder können einfach nicht abschätzen, wie hoch die Gefahren sind: Ein fünf Jahre alter Bub kletterte beim Spielen in einer Erdgeschosswohnung im oberösterreichischen Linz-Urfahr auf einen Heizkörper und stürzte aus dem Fenster in einen Kellerabgang.
Der Unfall passierte am späten Mittwochnachmittag: Ein Fünfjähriger aus Linz-Urfahr kletterte auf einen Heizkörper und stürzte aus dem geöffneten Fenster im Erdgeschoss eines Mehrparteienhauses. Der Kleine fiel in einen unter dem Fenster befindlichen Kellerabgang.
Auch gleichaltriges Mädchen war in Wohnung
Der Bub wurde nach notärztlicher Erstversorgung ins Krankenhaus verbracht. In der Wohnung befanden sich zum Unfallzeitpunkt auch der Vater und eine gleichaltrige Freundin des Jungen. Der genaue Unfallhergang wird noch ermittelt.
Er liegt auf der Normalstation
Laut Auskunft des Kepler Uniklinikums dürfte der Knirps Glück im Unglück gehabt haben: Er wird auf der Normalstation betreut.
