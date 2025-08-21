Pool-Chemikalien-Mix ließ den Atem stocken

„Niemals Chemikalien für den Pool mischen!“ – diese Warnung missachtete ein etwa 30-jähriger Braunauer am Mittwochabend. Und liegt nun im Spital. Denn er war noch dazu in einem geschlossenen Raum, als er verschiedene Mittel für die Wasserbehandlung vermischte – vermutlich war auch Chlor dabei, das zusammen mit Säuren gefährliche Gase freisetzt.