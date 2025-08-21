Pool-Chemikalien-Mix ließ den Atem stocken

Ein Pool bedeutet stets Arbeit, vor allem, um das Wasser kristallklar zu halten. Das geht meist nicht ohne Chemie und die ist nicht ungefährlich. Das musste ein Innviertler (Oberösterreich) am eigenen Leib spüren, als er verschiedene Mittel zusammenmischte – ein großer Fehler.
„Niemals Chemikalien für den Pool mischen!“ – diese Warnung missachtete ein etwa 30-jähriger Braunauer am Mittwochabend. Und liegt nun im Spital. Denn er war noch dazu in einem geschlossenen Raum, als er verschiedene Mittel für die Wasserbehandlung vermischte – vermutlich war auch Chlor dabei, das zusammen mit Säuren gefährliche Gase freisetzt.
Der Notarzt brachte Opfer ins Spital
Der Innviertler bekam daraufhin massive Atemprobleme, rief noch selbst die Rettung. Der Notarzt des Roten Kreuzes versorgte den Schwerverletzten an Ort und Stelle, brachte ihn dann ins städtische Krankenhaus.
