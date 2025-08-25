Vorteilswelt
„Falscher Freund“

So gefährdet ChatGPT das Leben vieler Jugendlicher

25.08.2025 10:47
Die Ergebnisse der „Fake Friend" (Falscher Freund) titulierten Untersuchung sind laut CCDH-Chef Imran Ahmed „alarmierend"
Die Ergebnisse der „Fake Friend“ (Falscher Freund) titulierten Untersuchung sind laut CCDH-Chef Imran Ahmed „alarmierend“(Bild: Antonioguillem - stock.adobe.com)

Mit ihren Problemen und Sorgen wenden sich Jugendliche immer öfter Hilfe suchend an ChatGPT und Co. – mit teils schwerwiegenden Folgen, wie eine aktuelle Untersuchung offenbart. Sie zeigt, wie die Künstliche Intelligenz, teils binnen weniger Minuten, Anweisungen zu Drogenmissbrauch, Essstörungen, Selbstverletzung und sogar Suizid generiert – Abschiedsbrief inklusive.

Insbesondere für junge Menschen sind KI-Chatbots inzwischen weit mehr als ein simples Hilfsmittel. Sie sind Alltagsbegleiter und mitunter sogar Freunde, die ihnen rund um die Uhr zur Seite stehen. Eine aktuelle Umfrage von Common Sense Media ergab, dass 72 Prozent der US-Teenager einen KI-Chatbot bereits als „digitalen Freund“ verwendet haben. Ein Drittel der jugendlichen Nutzer gibt an, KI-Begleiter für soziale Interaktion und Beziehungen genutzt zu haben, darunter emotionale oder psychische Unterstützung, Freundschaft oder romantische Interaktionen.

Doch diese „emotionale Überabhängigkeit“, wie es Sam Altman, CEO des ChatGPT-Entwicklers OpenAI, nennt, birgt durchaus Gefahren.

