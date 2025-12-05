Diese Epstein-Akten werden in den USA freigegeben

Der Multimillionär Epstein hatte jahrelang einen Missbrauchsring betrieben, dem zahlreiche junge Frauen und auch Minderjährige zum Opfer fielen. Unter seinen Klienten sollen viele einflussreiche Menschen gewesen sein. Vor fast 20 Jahren landete der Fall vor Gericht, Epstein bekannte sich zu bestimmten Vorwürfen schuldig. Jahre später wurde der Fall ein weiteres Mal aufgerollt und der Millionär erneut festgenommen. Bevor es zu einem weiteren Prozess kam, starb der Finanzier 2019 mit 66 Jahren in seiner Gefängniszelle. Im Obduktionsbericht wurde Suizid als Todesursache genannt.