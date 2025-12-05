Stiefopa mit E-Schocker überfallen und beraubt

Hauser im ersten Weltcup-Sprint der Saison Vierte
Wie in einer TV-Serie soll ein 73-jähriger Pensionist in Kärnten mit Crystal Meth gedealt haben. Doch vor Gericht entpuppte sich die Geschichte als perfide Lüge – der Enkelsohn hatte den Senior mit drei Komplizen im Schlepptau nachts bewaffnet überfallen und um sein Erspartes gebracht.
„Ich weiß, dass mein lieber Stiefopa mit Drogen zu tun hat. Daher habe ich in seiner Wohnung danach gesucht“, erklärt ein 28-jähriger Kärntner beim Prozess in Klagenfurt Richterin Claudia Bandion-Ortner und Staatsanwältin Barbara Baum.
