Enkel ohne Mitleid

Stiefopa mit E-Schocker überfallen und beraubt

Kärnten
05.12.2025 17:00
Der angeklagte Enkel des Opfers saß trotz Minusgraden in kurzen Hosen und T-Shirt vor Gericht.
Der angeklagte Enkel des Opfers saß trotz Minusgraden in kurzen Hosen und T-Shirt vor Gericht.(Bild: Kerstin Wassermann)

Wie in einer TV-Serie soll ein 73-jähriger Pensionist in Kärnten mit Crystal Meth gedealt haben. Doch vor Gericht entpuppte sich die Geschichte als perfide Lüge – der Enkelsohn hatte den Senior mit drei Komplizen im Schlepptau nachts bewaffnet überfallen und um sein Erspartes gebracht.

„Ich weiß, dass mein lieber Stiefopa mit Drogen zu tun hat. Daher habe ich in seiner Wohnung danach gesucht“, erklärt ein 28-jähriger Kärntner beim Prozess in Klagenfurt Richterin Claudia Bandion-Ortner und Staatsanwältin Barbara Baum.

Porträt von Kerstin Wassermann
Kerstin Wassermann
Enkel ohne Mitleid
Stiefopa mit E-Schocker überfallen und beraubt
