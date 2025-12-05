Für jeden Dritten ist Weihnachten stressig

Die Weihnachtsfeiertage werden für befragte Österreicherinnen und Österreicher in diesem Jahr stressfreier als noch 2024. Das ist das Ergebnis einer aktuellen IMAS-Umfrage. Die klare Mehrheit (64 Prozent) empfindet um die Weihnachtszeit kaum Stress, ungefähr jede dritte Person (34 Prozent) findet die Feiertage hingegen eher stressig.
Im Durchschnitt wird der Heilige Abend am 24. Dezember mit 5,2 weiteren Menschen gefeiert. Bei einem Viertel versammeln sich drei bis vier Personen, 29 Prozent feiern zu fünft bis siebt, 14 Prozent planen eine noch größere Runde und ein weiterer Teil (13 Prozent) weiß noch nicht genau, in welchem Kreis er beziehungsweise sie den 24. Dezember verbringen wird. Der kleinste Anteil (vier Prozent) der Befragten bleibt alleine.
Bei einem Fünftel kommt eine süße Hauptspeise auf den Tisch, gefolgt von Fisch (15 Prozent) und Bratwürsteln (13 Prozent). Bei je elf Prozent wird es eine kalte Platte oder Geflügel zu essen geben. Ein Viertel ist noch unentschlossen, was das Menü betrifft.
Pakete für bedürftige Familien
Bei dem Großteil (79) der 1001 Befragten (ab 16 Jahren) ist laut eigener Aussage alles friedlich. Ein Fünftel gab an, dass es beim gemeinsamen Feiern sowohl Harmonie als auch Zwistigkeiten gebe, und bei drei Prozent überwiegen die Streitigkeiten.
Die Team Österreich Tafel hat am Freitag damit begonnen, Weihnachtspakete an bedürftige Familien zu verteilen. Diese enthalten zum Beispiel Spielzeug, Hygieneprodukte wie Duschgel und Seife, sowie lang haltbare Lebensmittel wie Nudeln, Marmelade und Gewürze. „Kinder leiden besonders unter Armut, gerade in der Weihnachtszeit müssen sie auf vieles verzichten“, sagte Schauspieler Gregor Seberg, Rotkreuz-Botschafter. In Österreich sind 17 Prozent der Bevölkerung armutsgefährdet.
