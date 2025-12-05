Für jeden Dritten ist Weihnachten stressig

Im Durchschnitt wird der Heilige Abend am 24. Dezember mit 5,2 weiteren Menschen gefeiert. Bei einem Viertel versammeln sich drei bis vier Personen, 29 Prozent feiern zu fünft bis siebt, 14 Prozent planen eine noch größere Runde und ein weiterer Teil (13 Prozent) weiß noch nicht genau, in welchem Kreis er beziehungsweise sie den 24. Dezember verbringen wird. Der kleinste Anteil (vier Prozent) der Befragten bleibt alleine.