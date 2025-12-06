Vorteilswelt
„Krone“-Adventkalender

Tür 6: 10 x Nintendo Switch 2 gewinnen!

Advent
(Bild: Krone KREATIV/Krone Kreativ)

Der „Krone“-Adventkalender verzaubert Ihnen auch dieses Jahr wieder die Vorweihnachtszeit mit tollen Preisen bis zum Heiligen Abend. Gewinnen Sie eine von 10 Nintendo Switch 2. Wie Sie mitmachen können, erfahren Sie hier.

Haben Sie schon an alle Geschenke für das kommende Fest gedacht? Wir helfen dem Christkind auf die Sprünge! Hier geht es zum Adventkalender.

Heute verlosen wir: 10 x Nintendo Switch 2

(Bild: Nintendo)

Höchste Spielqualität überall und jederzeit 
Die nächste Evolutionsstufe von Nintendo Switch ist da! Erleben Sie Spiele mit Auflösungen bis zu 4K*. HDR und Bildfrequenzen bis zu 120 fps werden unterstützt und bieten brillante Farben, gestochen scharfe Bilder und flüssiges Gameplay.

*Fernseher und Spiel müssen 4K-Auflösung unterstützen. Die Bildfrequenz ist bei 4K-Ausgabe auf maximal 60 fps begrenzt.

Hier geht's zum Adventkalender

Türchen öffnen und gewinnen! (Link: Mediaprint)

Preisübersicht

Adventkalender: Das gibt es heuer zu gewinnen!

Nehmen Sie gleich hier an unserem Gewinnspiel teil und mit etwas Glück sind Sie einer von zahlreichen Gewinnern, welche jeweils am folgenden Werktag ausgelost und in unserer Gewinnerliste veröffentlicht werden.
Auch heuer warten wieder 24 unterschiedliche Gewinne auf unsere Leserinnen und Leser. Da ist für jeden etwas dabei – neben Smartphones und Kurzurlauben gibt es unter anderem Spielekonsolen, Familienspiele, Küchenmaschinen oder Gutscheine. Öffnen Sie gleich hier das heutige Türchen!

Öffnen Sie jetzt das heutige Türchen, nehmen Sie an unserem lukrativen Gewinnspiel teil und surfen Sie jeden Tag auf krone.at/adventkalender, um keinen Tagespreis zu verpassen!

Aus organisatorischen Gründen wird dieses Gewinnspiel über Fa. Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GesmbH & Co KG, Richard Strauss Straße 16, 1230 Wien (kurz: Mediaprint) abgewickelt. 

