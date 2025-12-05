Wo in Wien die Wirtshäuser sterben und wo nicht

Insolvenz oder einfach der Entschluss, zuzusperren: Innerhalb weniger Tage sind vier bekannte Gastro-Namen in Wien in die Knie gegangen. Branchen-Obmann Peschta bleibt aber gelassen. Auch Zahlen der einzelnen Bezirke belegen, dass es um die Gasthäuser der Stadt gar nicht so schlecht steht.