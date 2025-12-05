Talfahrt geht weiter! Nächste Pleite für Mainz

Philipp Mwene und Co. verloren zum Auftakt der 13. Runde am Freitagabend zu Hause 0:1 gegen Borussia Mönchengladbach. Mainz bleibt mit nur sechs Punkten Tabellenletzter. Mwene stand bei Mainz bis zur 66. Minute am Feld, Nikolas Veratschnig wurde wie Kevin Stöger bei den Gladbachern rund 20 Minuten vor Spielende eingetauscht.