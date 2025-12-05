Talfahrt geht weiter! Nächste Pleite für Mainz
Gegen Mönchengladbach
Mainz hat die sportliche Talfahrt in der deutschen Fußball-Bundesliga auch unter Interimstrainer Benjamin Hoffmann fortgesetzt.
Philipp Mwene und Co. verloren zum Auftakt der 13. Runde am Freitagabend zu Hause 0:1 gegen Borussia Mönchengladbach. Mainz bleibt mit nur sechs Punkten Tabellenletzter. Mwene stand bei Mainz bis zur 66. Minute am Feld, Nikolas Veratschnig wurde wie Kevin Stöger bei den Gladbachern rund 20 Minuten vor Spielende eingetauscht.
Vor 30.500 Zuschauern besiegelte Danny da Costa mit einem Eigentor in der 58. Minute die Heim-Pleite der Mainzer. Diese hatten sich diese Woche von Trainer Bo Henriksen getrennt und U23-Coach Hoffmann nur für dieses eine Spiel zum Chef befördert.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.