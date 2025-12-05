Vorteilswelt
Baidoo in Frankreich

„Du kannst dich hier einfach super zeigen“

Fußball International
05.12.2025 18:30
Samson Baidoo, hier bei seinem Premierentor gegen Paris FC, spielt stark auf.
Samson Baidoo, hier bei seinem Premierentor gegen Paris FC, spielt stark auf.(Bild: AFP/FRANCOIS LO PRESTI)

Samson Baidoo glänzt mit Lens in Frankreich seit Wochen. Der U21-Teamkapitän lobt den Klub und die Ligue 1, denkt auch an die A-Auswahl und die WM. „Es wäre ein Traum, dabei zu sein.“ Am Samstag geht‘s für Sammy bei Nantes weiter.

Von 14 Liga-Partien zwölfmal über die volle Spielzeit auf dem Feld. Lobeshymnen wie „XXL-Vorstellung“ oder „Europas nächster Topverteidiger“ – für Samson Baidoo ist der Sommer-Wechsel zu Lens voll aufgegangen.

