Mieten sind auch im dritten Quartal gestiegen

So heizen die Österreicher

In Österreich gibt es insgesamt 4,2 Millionen Wohnungen, die als Hauptsitz gemeldet sind. Mehr als die Hälfte davon (53,3 Prozent) wird mit einer Hauszentralheizung beheizt. Am zweithäufigsten kommt Fernwärme (28,9 Prozent) zum Einsatz, mit deutlichem Abstand folgen Wohnungszentralheizungen (12,2 Prozent) und Einzelraumheizungen (5,6 Prozent). In Gebäuden, die nach 2010 errichtet wurden, wird ein großer Teil mit Fernwärme (43,1 Prozent) beheizt. Auch in diesen Häusern sind Zentralheizungen aber immer noch die häufigste Heizungsart (53,5 Prozent).