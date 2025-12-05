Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Teure Betriebskosten

Mieten sind auch im dritten Quartal gestiegen

Wirtschaft
05.12.2025 22:54
Die Kosten für Mietwohnungen sind auch im dritten Quartal des Jahres angestiegen (Symbolbild).
Die Kosten für Mietwohnungen sind auch im dritten Quartal des Jahres angestiegen (Symbolbild).(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH)

Wohnen hat sich weiter verteuert. Die Kosten von Hauptmietwohnungen sind im dritten Quartal 2025 um 2,4 Prozent gestiegen – innerhalb eines Jahres, wie die Statistik Austria am Freitag mitteilte. Der Preisanstieg werde vor allem von den Betriebskosten beeinflusst.

0 Kommentare

Diese hätten sich im Vergleich zum Vorjahresquartal um 1,1 Prozent pro Quadratmeter erhöht, sagte Statistik-Austria-Generaldirektorin Manuela Lenk am Freitag. In diesem Zusammenhang erinnerte sich auch an die Mietpreisbremse, die am 7. März im Nationalrat beschlossen wurde. „Diese Regelung betrifft in erster Linie die 267.000 Haushalte, die unter den Richtwert und Kategoriemietzins fallen.“

Im dritten Quartal des Jahres kostete eine durchschnittliche Mietwohnung laut Statistik Austria inklusive Betriebskosten 674,40 Euro pro Monat. Pro Quadratmeter waren es 10,2 Euro, 2,6 Euro davon entfielen auf Betriebskosten. Dafür wurden 1,8 Millionen Hauptmietwohnungen in Österreich hochgerechnet. Die tatsächlichen Kosten würden vor allem von der Wohnungsgröße, dem Mietsegment, der Mietdauer und der Region abhängen.

Lesen Sie auch:
Wer eine Wohnung neu mieten will, muss fast überall tief in die Taschen greifen. 
Ein Land schert aus
So teuer ist Mieten in Österreich heuer geworden
25.11.2025
Neue Zahlen
Mietkosten klettern immer schneller in die Höhe
08.09.2025
Gilt ab April 2026
Regierung bringt Mietpreisbremse auf Schiene
22.10.2025

So heizen die Österreicher
In Österreich gibt es insgesamt 4,2 Millionen Wohnungen, die als Hauptsitz gemeldet sind. Mehr als die Hälfte davon (53,3 Prozent) wird mit einer Hauszentralheizung beheizt. Am zweithäufigsten kommt Fernwärme (28,9 Prozent) zum Einsatz, mit deutlichem Abstand folgen Wohnungszentralheizungen (12,2 Prozent) und Einzelraumheizungen (5,6 Prozent). In Gebäuden, die nach 2010 errichtet wurden, wird ein großer Teil mit Fernwärme (43,1 Prozent) beheizt. Auch in diesen Häusern sind Zentralheizungen aber immer noch die häufigste Heizungsart (53,5 Prozent).

Pro Quartal werden ungefähr 20.000 Haushalte befragt.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Schulleitungen verbringen derzeit ungefähr ein Drittel ihrer Arbeitszeit mit bürokratischen ...
Pläne präsentiert
So sollen Schulen bei Bürokratie entlastet werden
Zwei Verhaftungen
Bombenalarm in England: Rund 200 Häuser evakuiert
Derzeit in Testphase
China: Hier regelt „RoboCop“ Verkehr auf Kreuzung
Von links: EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas und Außenministerin Beate Meinl-Reisinger
Ukraine-Krieg
OSZE-Ministerrat will Waffenstillstand überwachen
Danylo K. (kl. Bild) starb im Auto seines Vaters am Marlen-Haushofer-Weg.
Schockierende Details
Darum wurde Danylo K. (21) gefoltert und verbrannt
Newsletter
Top-3

Gelesen

Ski Alpin
FIS bestraft Shiffrin nach Sieg in Copper Mountain
259.032 mal gelesen
Mikaela Shiffrin
Innenpolitik
Das kommt ab 2026 auf Raucher in Österreich zu
140.442 mal gelesen
Am Dienstag hat sich der Finanzausschuss des Nationalrats mit den geplanten Änderungen beim ...
Oberösterreich
Dieses Traditionsgasthaus braucht einen neuen Wirt
135.115 mal gelesen
Damit die Küche im Traditionswirthaus am Pöstlingberg nicht länger als nötig kalt bleibt, hält ...
Mehr Wirtschaft
Teure Betriebskosten
Mieten sind auch im dritten Quartal gestiegen
Entwarf mehrere Museen
Architektur-Ikone Frank Gehry (96) gestorben
Einigung polarisiert
Diese Geschäfte haben am 8. Dezember offen
Krone Plus Logo
Spritpreis im Fokus
Tankstellen-Pleite: Wie es dazu kommen konnte
Tipps für Jung und Alt
Ein neuer Ratgeber für „bauernschlaue“ Frauen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf