Mieten sind auch im dritten Quartal gestiegen

Wohnen hat sich weiter verteuert. Die Kosten von Hauptmietwohnungen sind im dritten Quartal 2025 um 2,4 Prozent gestiegen – innerhalb eines Jahres, wie die Statistik Austria am Freitag mitteilte. Der Preisanstieg werde vor allem von den Betriebskosten beeinflusst.
Diese hätten sich im Vergleich zum Vorjahresquartal um 1,1 Prozent pro Quadratmeter erhöht, sagte Statistik-Austria-Generaldirektorin Manuela Lenk am Freitag. In diesem Zusammenhang erinnerte sich auch an die Mietpreisbremse, die am 7. März im Nationalrat beschlossen wurde. „Diese Regelung betrifft in erster Linie die 267.000 Haushalte, die unter den Richtwert und Kategoriemietzins fallen.“
Im dritten Quartal des Jahres kostete eine durchschnittliche Mietwohnung laut Statistik Austria inklusive Betriebskosten 674,40 Euro pro Monat. Pro Quadratmeter waren es 10,2 Euro, 2,6 Euro davon entfielen auf Betriebskosten. Dafür wurden 1,8 Millionen Hauptmietwohnungen in Österreich hochgerechnet. Die tatsächlichen Kosten würden vor allem von der Wohnungsgröße, dem Mietsegment, der Mietdauer und der Region abhängen.
So heizen die Österreicher
In Österreich gibt es insgesamt 4,2 Millionen Wohnungen, die als Hauptsitz gemeldet sind. Mehr als die Hälfte davon (53,3 Prozent) wird mit einer Hauszentralheizung beheizt. Am zweithäufigsten kommt Fernwärme (28,9 Prozent) zum Einsatz, mit deutlichem Abstand folgen Wohnungszentralheizungen (12,2 Prozent) und Einzelraumheizungen (5,6 Prozent). In Gebäuden, die nach 2010 errichtet wurden, wird ein großer Teil mit Fernwärme (43,1 Prozent) beheizt. Auch in diesen Häusern sind Zentralheizungen aber immer noch die häufigste Heizungsart (53,5 Prozent).
Pro Quartal werden ungefähr 20.000 Haushalte befragt.
