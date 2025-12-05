Betrüger täuschten Hilfe vor und leerten Konten

Herzog über WM-Gruppe: „Es gibt nichts Schöneres!“
Täglich grüßt das Murmeltier – oder besser gesagt der Onlinebetrug! In Tirol sind am Donnerstagnachmittag wieder einmal zwei Personen Gaunern mit einer raffinierten Online-Betrugsmasche zum Opfer gefallen.
Die bislang unbekannten Täter gaukelten am Donnerstag zwischen 15.30 und 18 Uhr einem 61-jährigen Kroaten und einer 54-jährigen Österreicherin vor, ihr Konto müsse aus angeblichen Sicherheitsgründen geschützt werden. Unter diesem Vorwand wurden die beiden dazu gebracht, mehrere Abbuchungen über das Online-Banking freizugeben.
Mehr als 10.000 Euro Schaden
„Der entstandene Schaden beläuft sich auf einen niedrigen fünfstelligen Eurobetrag“, heißt es seitens der Ermittler. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.
