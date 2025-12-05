Betrüger täuschten Hilfe vor und leerten Konten

Die bislang unbekannten Täter gaukelten am Donnerstag zwischen 15.30 und 18 Uhr einem 61-jährigen Kroaten und einer 54-jährigen Österreicherin vor, ihr Konto müsse aus angeblichen Sicherheitsgründen geschützt werden. Unter diesem Vorwand wurden die beiden dazu gebracht, mehrere Abbuchungen über das Online-Banking freizugeben.