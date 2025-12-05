Tankstellen-Pleite: Wie es dazu kommen konnte

Das Linzer Familienunternehmen Stiglechner – Betreiber von österreichweit rund 140 Tankstellen – ist mit rund 188 Millionen Euro Schulden insolvent. Ein Grund dafür sind laut Unternehmensangaben zu geringe Margen aus dem Treibstoffverkauf. „Krone“-Grafik zeigt, wie sich der Spritpreis an der Zapfsäule zusammensetzt und wo Tankstellen aufschlagen können.